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WHA明開幕 疫情獨立調查小組報告稱「中國台灣」

資料填寫不完整 台北31名確診者失聯協尋中

日媒：台灣爭取參與WHA 不到最後關頭不放棄

中央社東京23日專電

世界衛生大會（WHA）將開幕，台灣尚未受邀。日本媒體報導，台灣持續透過友邦敦促世界衛生組織（WHO）秘書處同意台灣參與，展現不到最後關頭不放棄的態度。

第74屆世界衛生大會將於5月24日至6月1日在瑞士日內瓦以視訊方式舉行。世界衛生組織4月初陸續向會員國及觀察員寄出開會通知函，迄今台灣未受邀。

「產經新聞」報導，台灣持續透過史瓦帝尼、帛琉等友邦向世衛組織秘書處表示台灣參與世界公共衛生與防疫體系的重要性及必要性。台灣友邦提案追加邀台灣以觀察員身分參與世衛大會的議題，看來反對台灣與會的中國與力挺台灣與會的國家之間將展開激烈論戰。

報導說，如果追加世衛大會議題一事獲准，台灣是否能參與世衛大會將進行表決，但中國掌握多數，可能如同往年，在籌備階段提案就遭到駁回。

長年推動台灣參加世衛組織的台灣醫界聯盟基金會執行長林世嘉受訪時表示，5月初七大工業國集團（G7）外長會議發布公報支持台灣有意義參與世衛組織論壇及世衛大會等，支持台灣的勢力擴大。

報導說，美國本月7日呼籲世衛組織邀請讓台灣以觀察員身分參與世衛大會；日本台灣交流協會20日在臉書（Facebook）寫道，「在因應國際健康課題時，不能有地理上的空白」，支持台灣參與世衛大會。澳洲駐台辦事處21日也發表聲明，支持台灣以觀察員身分參加世衛大會。

但是中國對這些呼聲強烈反彈，表示台灣實質想搞台獨，中國堅決反對讓台灣與會。

報導列表說明台灣爭取參與世衛大會的經歷。包括2009年5月總統馬英九政府執政時，台灣以觀察員開始參加世衛大會；總統蔡英文就任後，2017年5月起就無法與會了。

產經新聞昨天報導，日本首相菅義偉21日應20國集團（G20）主席國義大利總理德拉吉（Mario Draghi）和歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩（von der Leyen）之邀以視訊方式出席全球健康峰會時表示，在因應國際健康課題時，不應有地理上的空白。

言下之意，日本支持台灣以觀察員身分參與世界衛生組織。

菅義偉說，為因應未來全球疫病大流行，有必要重新調整國際衛生體系。世界各國與地區的資訊、見解能以自由、透明、迅速的方式共享是很重要的。日本重視多邊主義，國際間衛生領域事務的處理，日本將扮演領頭羊的角色，預定6月2日與國際組織合辦領袖級「COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）疫苗高峰會」。

台灣 世衛 日本

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