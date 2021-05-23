我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

WHA明開幕 疫情獨立調查小組報告稱「中國台灣」

資料填寫不完整 台北31名確診者失聯協尋中

亞東醫護難正常用餐 民眾200個麵包送暖感謝

記者李成蔭／新北報導
新北市議員葉元之接到潘小姐來電，希望能幫忙送暖給亞東醫院醫護人員。圖／葉元之提供
新北市議員葉元之接到潘小姐來電，希望能幫忙送暖給亞東醫院醫護人員。圖／葉元之提供

台灣醫護全力抗疫，新北市議員葉元之表示，有民眾做好200個麵包希望他能幫忙接洽亞東醫院，要送給醫護人員吃，為他們加油打氣，而院方也很感謝各界的愛心。

疫情持續嚴峻，不管在醫院或篩檢站，台灣的醫護人員都要在大熱天下包著緊緊的防疫裝備、滿身大汗，為民眾治療及篩檢，但時常忙到沒時間吃飯，讓許多民眾心疼不已，紛紛送上愛心食物。

葉元之指出，自己服務處在昨日接到一位潘小姐來電，有感醫護人員辛苦，與朋友親自做了100個羅宋麵包、100個綠豆椪，跟他約中午見面，希望他幫忙接洽亞東醫院，要送給醫護人員，還說這些食物都可以放比較久，方便醫護人員食用，

亞東醫院護理師透露，現在院內美食街已經關閉，只剩7-11有開，但鮮食很容易被搶光，叫外送又常遭到外面店家拒絕，有醫護人員工作八小時都沒有進食；院方則對各界的愛心表達感謝之意。

葉元之提醒，醫院在接到各界捐贈的物資後，醫護人員並沒有辦法立即食用，所以沒辦法長期保存的食物比較不適合捐贈，他同時也提到現在各醫院可能都有碰到類似情況，民眾在捐物資前還是先與院方或他的服務處聯絡。

新北市議員葉元之將潘小姐與朋友做好的200個麵包送至亞東醫院。圖／葉元之提供
新北市議員葉元之將潘小姐與朋友做好的200個麵包送至亞東醫院。圖／葉元之提供
潘小姐與朋友做好的100個羅宋麵包、100個綠豆椪。圖／葉元之提供
潘小姐與朋友做好的100個羅宋麵包、100個綠豆椪。圖／葉元之提供

台灣 篩檢 疫情

上一則

居家隔離改「1人1室」恐成破口 柯文哲：慢慢圍堵

下一則

要賭不要命 高雄9人未戴口罩聚眾打麻將遭罰

延伸閱讀

醫師批新北讓醫護穿雨衣篩檢 衛生局：那是防護衣

醫師批新北讓醫護穿雨衣篩檢 衛生局：那是防護衣
心疼抗疫醫護 蕭薔捐自用保養品

心疼抗疫醫護 蕭薔捐自用保養品
前線醫護疲憊不堪 聖縣3大工會要求支援

前線醫護疲憊不堪 聖縣3大工會要求支援
亞裔為抗疫醫護送餐 華盛頓醫院感謝

亞裔為抗疫醫護送餐 華盛頓醫院感謝

熱門新聞

宏都拉斯總統葉南德茲表示，為取得新冠疫苗，可能在中國設立商務辦事處。圖為葉南德茲2016年訪台，蔡英文總統以軍禮歡迎。(本報資料照片)

求不到美疫苗就向中國討 宏都拉斯可能拋棄台灣

2021-05-20 02:27
台灣新北市新店區醫護人員21日正為當地居民進行病毒檢測。Getty Images

CNN：台怪中國阻撓取得疫苗 但尚有3原因造成疫苗困境

2021-05-22 06:37
蔡英文總統與行政院長蘇貞昌18日前往指揮中心，與台灣的疫苗廠商視訊了解目前進度，希望7月底台灣產的疫苗能供民眾使用。圖／總統府提供

台灣訂購莫德納疫苗 6月初可分批到貨

2021-05-18 15:02
圖／聯合報系資料照片

19日起台灣暫緩外籍人士入境、停止旅客轉機

2021-05-17 09:56
台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（記者邱宜君／攝影）

台新冠肺炎確診 本土激增333例

2021-05-17 02:13
食藥署今天收到莫德納疫苗的檢驗標準品。 圖／美聯社

莫德納要來了？ 食藥署證實200劑測試標準品抵台

2021-05-19 10:34

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
南加鑽石吧雙屍案 疑雙重謀殺 華人單親媽遇害

南加鑽石吧雙屍案 疑雙重謀殺 華人單親媽遇害
時代雜誌：虛假安全感及私密茶室 攻破台灣防疫線

時代雜誌：虛假安全感及私密茶室 攻破台灣防疫線
華人族群 「特斯拉癮」正蔓延

華人族群 「特斯拉癮」正蔓延
英最新研究：輝瑞和AZ疫苗對印度變種病毒防護力高

英最新研究：輝瑞和AZ疫苗對印度變種病毒防護力高
斥資2.6億 紐約曼哈頓水上漂浮公園「小島」開門迎客

斥資2.6億 紐約曼哈頓水上漂浮公園「小島」開門迎客