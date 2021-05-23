國民黨幹部不戴口罩還打人？黨部：4月已解除職務

台中市邱姓男子身穿國民黨幹部背心，22日凌晨因沒戴口罩與民眾發生糾紛，還涉嫌打傷人，警方已循線通知他到案說明。圖／讀者提供

台中市邱姓男子遭人指控22日在北屯區松竹路二段並排停車，下車沒帶口罩 在麵店買宵夜，民眾勸阻時還遭其拿甩棍打傷；被打民眾事後報警提告，並爆料稱該男子穿著國民黨 黃國柱黨部四區主任的背心，國民黨黃復興台中支黨部表示，邱今年4月就已被解除職務，也已開除黨籍。

國民黨黃復興台中支黨部聲明，邱姓男子曾在本部服務，今年4月已解除職務。因邱在外有擾民舉措，本部5月17日發存證信函，告知邱在外行為，以及禁止冒充本部榮譽幹部，並獲邱簽收回函。同時本部也發函台中市政府，轉知市府各局處室暨所屬單位，邱在外不法行為與本支黨部無關。

黃復興台中支黨部說，5月22日凌晨，邱又穿著自製背心，冒充本部幹部在外違法，本部除保留法律追訴權外，並於紀律委員會後開除邱員黨籍。

據查，邱姓男子（43歲）5月22日凌晨在北屯區松竹路二段因沒戴口罩，與民眾發生糾紛，第五警分局松安所獲報到場時，邱已不見蹤影。

涂姓男子控訴，邱身穿國民黨黃國柱黨部背心四區主任，先在案發地點附近並排停車，下車又沒有戴口罩，勸阻邱還反嗆「沒看過壞人是不是」，接著要搶奪民眾錄影蒐證的手機，還回車內拿出甩棍將他打傷。

台中市第五警分局松安所說，全案已依報案人提供相關影像資料，循線通知邱姓男子報案，全案依涉恐嚇、傷害罪嫌函請地檢署偵辦，另邱原未配戴口罩部分，將檢具相關事證移請衞生局裁處。

第五警分局呼籲，疫情 警戒第三級期間，民眾應減少非必要外出及活動，出門務必戴好口罩，若有相關違反防疫規定情事，警方將蒐證移請主管機關裁罰。

影片來源：聯合新聞網