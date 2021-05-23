疫情持續傳播徵兆？ 專家：新行政區出現確診者

台指揮中心5月23日公布最新快篩站每日檢驗量能和結果。圖／台指揮中心提供

台灣 新冠疫情 單日本土確診數連續破百多日，指揮中心今公布最新快篩站陽性率，台北市、新北市均上升。台灣感染症醫學會名譽理事長黃立民指出，「快篩站陽性率」僅供參考，無法釐清疫情是否持續傳播，但若持續有「新的行政區」出現確診者，就是一大徵兆。

目前台北市有4個快篩站、新北市有8個，指揮中心指揮官陳時中表示，台北市快篩站陽性率從之前的最低點4.4%，到最高點5月22日達8.8%，數值陸續往上升，新北市從最低2.7%，到昨天升回至4％。

黃立民指出，「快篩站陽性率」達2%、3%，意味著染疫病人數量還很多，社區仍有隱形傳播鏈；對於能否了解疫情持續傳播與否，黃指出，「快篩站陽性率」僅供參考，無法釐清疫情是否持續傳播。

黃立民解釋，社區快篩站並未系統化分類篩檢 者，是被動接受前來篩檢的民眾，每日篩檢者眾，即使有許多染疫高風險者前去篩檢，仍有許多染疫風險低的民眾，可能因爲緊張而前去篩檢，無法得知兩者比例，僅能得知社區是否還有確診病患。

若是快篩站陽性率偏低，是否意味社區染疫病人數目已不多？對此，黃立民指出，「陽性率低也不見得是好事」，有可能是沒篩出確診者。

雖然快篩站陽性率難以釐清社區是否持續傳播，但黃立民說，若持續有「新的行政區」出現確診者，就是一大徵兆。他舉例，以萬華區為確診核心，板橋區距離較近，確診人數自然也會比較多，若有持續傳播的跡象，會傳到離萬華區較遠的其他行政區。