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全美確診降 專家未樂觀：疫苗接種率仍無法擋變種毒株

台疫情蔓立院 指揮中心「憂造成恐慌」拒設快篩站

記者周志豪／台北23日電
台灣新冠疫情延燒，立法院下周休會，請來清消公司，從議場到委員會都仔仔細細消毒。（記者曾吉松／攝影）
台灣新冠疫情延燒，立法院下周休會，請來清消公司，從議場到委員會都仔仔細細消毒。（記者曾吉松／攝影）

台灣新冠肺炎疫情升溫，疫情也蔓延入立法院。國民黨立委賴士葆21日要求中央疫情指揮中心至立法院設快篩站，讓指揮中心高層親與立院高層溝通，以擔心造成大家恐慌心理為由，否決賴提議，立院也接受建議。

賴士葆批評，立法院至今含民進黨立委羅致政兩名助理、勞動部國會聯絡人在內，已有三例確診，中興大樓外包清潔工也傳快篩也呈陽性，但立院至金卻未如其他公、民營單位依疫調匡列任何居家隔離對象，再不加強管控恐成大毒窟。

有立委也反映，立法院有數十台公務車，由立院司機接受派車載立委上下班，但其中有2、3位司機就是此次疫情大爆發起點之一的萬華茶室消費常客，讓司機間人心惶惶，但立院至今也未介入處理，讓立委全暴露風險中，恐成最大未爆彈。

該立委批評，新冠疫情已延燒年餘，立法院每天數百位位助理、卅幾個部會官員與陳情民眾進出，立院也沒有採更嚴謹措施，院長卻去看垃圾分類；立法院從去年三月就說要準備視訊會議，但到現在系統漏洞仍一堆，應罷免院長與秘書長。

新冠肺炎疫情蔓延，立法院內也傳疫情，讓立法院昨天全院大消毒，但因指揮中心反對，對於是否設快篩站仍態度保留。

但賴士葆還原，周五傳出羅致政助理確診後，他即致電指揮中心高層，確認目前立院目前確診人數，並詢問中興大樓外包清潔工快篩情形，指揮中心高層僅告知，「如果是陰性採檢確實會比較快」，弦外之音引發聯想。

賴士葆追問，立院既然已傳出三人染疫，立法院是否要封院？指揮中心高層則回應，沒有硬性規定要封院，尊重立院自行決定。賴要求，指揮中心到立院設快篩站確定立院染疫情形，指揮中心高層仍說尊重立院規劃。

據指出，指揮中心高層當天下午4時30分即拜會立院高層，表示本周立院已休會緩衝，建議先自我健康監測，設快篩站部分因場地不宜，也恐造成大家恐慌，立院接受建議，並回覆賴士葆現階段暫不設置。

賴士葆批評，現在就是因為各地設有快篩站，才一直發現原本隱藏的確診民眾，現在立院已傳疫情，指揮中心怕設快篩站會驗出真相，發現更多確診案例，心態還是想蓋牌、隱匿真實疫情，立法院長游錫堃有擔當就應主動要求設置。

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