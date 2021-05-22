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全台3級警戒首周末 各地景點唱空城

台灣新聞組／台北23日電
受到本土疫情升溫影響，假日第一天，高雄市區內人潮減少許多，六合夜市雖然有攤商營業，但是遊客稀少也無法內用。（記者劉學聖／攝影）
受到本土疫情升溫影響，假日第一天，高雄市區內人潮減少許多，六合夜市雖然有攤商營業，但是遊客稀少也無法內用。（記者劉學聖／攝影）

全台防疫升三級後的第一個周末，政府請民眾宅在家，各地景點、老街、商圈冷清清，阿里山森林遊樂區、奮起湖老街空蕩蕩，屏東墾丁難得冷清，小琉球、綠島、蘭嶼遊客全消失；連知名的台南美食商圈國華街也門可羅雀。有旅宿業者無奈形容，這真是「史上威力最強的觀光海嘯」。

「這波疫情太嚴重，只好防疫優先」商店及民宿業者說，台南老街及美食商圈遊客銳減，餐廳員工比客人還多，部分商家餐廳乾脆先停業觀望。

周末假日，嘉義縣阿里山國家森林遊樂區、太平雲梯、奮起湖老街等景點空空蕩蕩，多數商店飯店民宿業停業。嘉義縣旅館公會理事長陳昆茂說，阿里山旅館自本土疫情爆發以來，團、散客接連取消住宿，入住率一成都不到，5月本是學校畢業旅行季節，聯誼性社團也會上阿里山辦自強活動，如今全都取消。

高雄市已禁止所有餐飲店內用，直到5月28日，違規開罰台幣3000元（約106美元）起跳，以往假日人潮爆滿的鼓山輪渡站昨幾乎沒有外地遊客，連山區的六龜寶來花賞溫泉也幾乎成空城。

哈瑪星風華再現促進會理事長陳慧玟說，燒烤店、自助餐業者不能內用很麻煩，決定先停業休息；商圈業者無奈說，生意掉七成，有人才開業一個月就被迫歇業。

屏東墾丁過去逢周六至少有八成住房率，昨天跌剩一成。墾管處關閉遊憩沙灘游泳區，水上活動須全程戴口罩，遊客稀少；小琉球、綠島、蘭嶼軟性封島，遊客都取消訂房。

台東幾乎所有風景區暫時封閉，禁止攤商營業，有攤商停業七天就損失十幾萬元台幣。攤商無奈說，防疫重要可共體時艱，但希望政府能補貼。

不僅南台灣空蕩蕩，觀光旅遊局透過即時監控觀察，桃園市青埔休閒遊憩區、石門水庫、大溪老街、慈湖和永安漁港等知名景點，街道整天只有零星車輛經過，不見遊客駐足逗留，「遊客數幾乎是零」。

新竹市十八尖山是民眾運動、健行勝地，昨一早明顯上山民眾少了很多，為避免群聚風險，市府也將十八尖山涼亭周圍拉起管制線，禁民眾進入。

三級警戒之後第一個周末，台北東區信義商圈人車稀疏，宛如一座空城。（記者林俊良／攝...
三級警戒之後第一個周末，台北東區信義商圈人車稀疏，宛如一座空城。（記者林俊良／攝影）

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