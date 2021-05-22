蔡英文：網傳確診假訊息是認知作戰 我很健康

台灣蔡英文總統22日表示，謠傳她確診的假訊息，很顯然是認知作戰，她很健康。（圖取自facebook.com/TWCDC）

台灣蔡英文 總統今天表示，最近疫情 趨勢顯示，每天的採檢陽性率回穩，疫情沒有持續爆發，宅在家是有效的。提醒國人非必要別出門，宅在家就能守台灣。此外，謠傳她確診的假訊息，這很顯然是認知作戰，她很健康。

蔡英文晚間在臉書發文提醒台灣人民非必要別出門，宅在家就能守台灣，並報告兩大重點。

蔡英文說，重點一是最近的疫情趨勢顯示，每天的採檢陽性率回穩，疫情沒有持續爆發。這表示，宅在家是有效的。

她表示，從5月15日採檢陽性率最高來到6.3%，此後逐步下降，這幾天維持在2.2%至2.9%。她要感謝所有配合第三級警戒、願意犧牲並減少非必要移動的民眾，只要繼續努力，疫情一定可以控制下來。

蔡英文說，重點二是最近網路謠傳她確診的假訊息，這很顯然是認知作戰。她很健康，今天也同樣在工作崗位上，類似這樣的假訊息往往別有居心，請大家一定要多查證、多注意，別誤傳假訊息。

蔡英文再次強調說，防疫是長期抗戰，不分中央地方，所有防疫人員都是全力以赴。面對病毒，必須要科學防疫，國際上對於確診案例的統計方式也都有可以參考的經驗。「我們要相信專業」，體恤所有日夜辛苦篩檢、疫調的防疫人員。

蔡英文指出，這個週末仍然是關鍵，一定要守好疫情防線，最好的方法，就是宅在家、少出門。把自己照顧好，就是把台灣照顧好。「非必要別出門、團結防疫守台灣」。