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解密文件：1958年台海危機 美考慮核武攻擊中國護台灣

中央社／華盛頓22日綜合外電報導

中國1958年砲轟金門時，美軍將領力促以核武攻擊中國，且接受蘇聯可能反擊，造成數百萬人死亡的風險，顯現當年台海危機險惡程度及美國捍衛台灣的決心，比外界所認知更強烈。

「紐約時報」報導，現年90歲的前軍事分析家艾茲柏格（Daniel Ellsberg），在網路上披露極機密台灣海峽危機文件的機密部分，此極機密文件僅曾於1975年部分解密。

文件顯示，美國規劃人員也推定，蘇聯勢必會伸援中國並動用核武報復，但他們認為那是捍衛台灣值得付出的代價。

艾茲柏格曾於1971年把名為「五角大廈文件」（Pentagon Papers）的極機密五角大廈越戰研究，洩露給美國媒體而聲名大噪。

艾茲柏格告訴紐約時報，他於1970年代初期複製了1966年極機密台海危機研究，由於美中間因為台灣而緊張情勢升高，決定予以披露，藉此引發更多討論。

極機密文件的作者寫道，如果真的發生犯台入侵行動，當時的美國參謀首長聯席會議主席垂寧（Nathan Twining）將軍明確表示，美國將會動用核武對付中國的空軍基地，防止解放軍成功進行空中阻絕作戰。

文件引述垂寧表示，倘若此舉無法阻止解放軍侵略行動，則「別無選擇，只能對中國進行更深入核武打擊，更北遠至上海」。

當年台海危機期間，美國總統艾森豪（Dwight D. Eisenhower）初步決定仰賴傳統武器。

1958年爆發的823砲戰危機，於解放軍決定停止砲轟台灣掌控的離島後平息。

華盛頓當局其後於1979年承認北京，但仍與台灣維持關係，且是台灣的最重要軍事盟友。

中國空軍的軍機最近幾個月以來，頻頻入侵騷擾台灣防空識別區（ADIZ），美國也頻繁在台灣海峽水域執行「航行自由」任務。

一般預料，美國總統拜登（Joe Biden）很快就會宣布他的對中國戰略，而要求他明確公開承諾將會以軍事行動捍衛台灣的呼聲正不斷高漲。

美國的台灣關係法明定華府必須協助台灣自衛，但美國過去數十年以來一直採取「戰略模糊」政策，避免明言在何種情況下會導致美方為台灣採取軍事介入。

台灣關係法 美國 中國

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