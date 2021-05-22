CNN：台怪中國阻撓取得疫苗 但尚有3原因造成疫苗困境

台灣新北市新店區醫護人員21日正為當地居民進行病毒檢測。Getty Images

美國CNN在網站首頁報導台灣 和中國 新冠疫苗 口水戰，指出台灣拒絕接受中國疫苗，並責怪對方居中阻撓台灣取得疫苗。然而，CNN報導，台灣接種疫苗進度緩慢的原因，實際上比兩岸地緣政治局勢緊張更複雜，問題涉及疫苗供應有限、民眾接種興趣不高，及國產疫苗開發進度落後。

CNN寫道，台灣曾有數月本土零確診紀錄，疫苗需求很低，2300萬人口中僅1%有接種疫苗。但在疫情中，局勢可能迅速轉變，台灣上周爆出超過千例確診，即使有人想打疫苗也打不到。目前台灣政府正等待疫苗到貨，並尋求美國援助，拒絕接受「理論上」可能是解決方法之一的中國疫苗。

兩岸敵意和不信任日益增長，台灣根據法律拒絕中國疫苗進口，遭北京當局抨擊「為了政治利益犧牲人民福祉」。

台灣向阿斯特捷利康（AZ）、莫德納（Moderna）和新冠疫苗全球取得機制（COVAX）共訂購2000萬劑新冠疫苗，足以為全台43%的人完全接種，但目前僅70萬劑AZ疫苗到貨。

台灣今年3月稍晚讓醫護人員優先施打疫苗，之後擴大至軍警、照護員和老年人，並於上月中開放優先名單以外的民眾接種。但居民數月來一直享受大致正常的生活，擔憂AZ疫苗引發血栓副作用，因此接種興趣低落。

國立台灣大學流行病學教授、公衛學院副院長陳秀熙說：「在過去一年半，台灣沒有經歷重大疫情，所以很多居民不覺得他們處在立即的危險中。這也是為何沒有很多民眾有意接種疫苗。」

此外，CNN也指出，台灣國產疫苗開發進度落後美國、英國、德國、中國和俄羅斯，三款候選疫苗到去年8月才進入臨床試驗階段，比美國和中國晚了5個月。