台新增312例 連7天破百 陳時中：沒到四級警戒

台灣疫情升溫，台鐵台中站出站民眾，必須走過裝有消毒水的集水盆後，才能出站。記者黃仲裕／攝影

個案數多寡 下周觀察指標

台灣 新冠本土病例數連7天破百，中央流行疫情 指揮中心公布，21日新增本土病例312例，境外移入3例。從5月15日雙北防疫升到三級以來，7天累計病例1816例。未來是否可能升到第四級？指揮中心指揮官陳時中指出：「目前絕對沒有到第四級」，強調不要以訛傳訛，這樣不好。

陳時中也表示：「下周是重要的觀察期，確認此次政府作為到底有沒有生效。」指揮中心醫療應變組長周志浩表示，個案數多寡是觀察期重要指標。

醫療量能 輕症安排是關鍵

但疫情空前緊張，部分專家並不樂觀。台大兒童醫院院長黃立民表示，除非每天新增病例數降為兩位數甚至個位數，否則防疫難降級；若疫情持續擴散外縣市、且每天三位數增加，「那就只好升四級了」。

黃立民說，現在除了萬華、中和、板橋等疫情熱區，若其他縣市持續出現新個案，「不是好消息」，台灣未來疫情的發展，取決於民眾自律和疫苗施打情形。

前疾管局長蘇益仁則提醒，指揮中心以病例數為警戒標準，但還要看醫療體系的實際狀況；輕症病人後續安排是關鍵，目前送往加強版防疫旅館、集中檢疫所，重症送醫學中心，體系運作好，醫療就不會崩潰。

新增病例 新北144最多

21日新增本土病例中，男性170例、女性142例，介於未滿5歲至90多歲，發病採檢日從5月8日至5月20日，以新北市144例最多，包括板橋區37例。北市127例中，萬華區占60例，另外桃園13例，基隆9例，台中、彰化縣各5例，高雄4例，宜蘭2例，屏東、南投與雲林各1例。

其中有萬華活動史相關107例，茶藝館相關73例，新北獅子會相關6例，某水果商相關5例，其他已知感染源24例，關聯不明72例，疫調中25例。確診個案中，15例死亡，目前有41例使用呼吸器，3人用上葉克膜。

喊話民眾 假日收心少群聚

疫情警戒第四級升級條件為連續14天破百例，從5月11日起，每天平均確診數已破百，是否將升至第四級？陳時中表示，現在就在三級警戒內把該做的事做好，四級需要半數案例找不到傳播鏈，但目前找不到的未及1/4，21日關聯不明72例，但可能過兩天就找到關聯性。

陳時中向民眾喊話，今天是疫情升三級後的第一個周末假日，請大家收心，避免聚會，如能在這兩天把人流降到最低，就可逐漸切斷傳播鏈，請大家假日少移動，不要群聚；台灣疫情還在高峰，請國外返台者稍緩，避免檢疫量能增加。

陳時中21日也和美國 衛生部長貝西拉舉行視訊會議，他表示，美方展現友好態度，也支持台灣參與國際組織，會中提出台灣疫情升溫，急需疫苗，希望美國可在即將釋出的疫苗給予協助，美國也說一定會支持。

但美國衛生部國際事務辦公室20日推文只說，「美國支持台灣取得疫苗的能力」，支持台灣對健康安全的貢獻，以及支持台灣以觀察員身分重返世界衛生大會。