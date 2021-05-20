台疫情連六天皆破百例 學者估下周達洪峰

台灣本土疫情升溫，連續六天超過百例確診；台北捷運搭乘人數驟減。(歐新社)

台灣 本土疫情 升溫，連續六天超過百例確診。中華民國防疫 學會理事長王任賢在國家政策研究基金會指出，新冠病毒在社區傳播推估已有一個月，目前篩檢確診數字無法顯現真實狀況，預計疫情在26、27日(下周三、四)達到洪峰，約莫在六周後可得知圍堵政策是否成功。對此，指揮中心回應，現階段專心抗疫，一步步把防疫做好。

王任賢指出，在防疫措施未干預的情況下，疫情曲線應是拋物線上升，干預措施後，效果則會在一兩個禮拜內顯示。

何謂疫情洪峰？洪峰經常用於形容洪水爆發的最高水位，王任賢推估，約莫是下周三、四，病例數會達到高峰再慢慢下降。

若政府干預措施有效，約莫六周後，也就是六月下旬可見真章，王任賢指出，若到時候確診數沒有下降，就代表圍堵政策失敗。

針對上述疫情推估，指揮官陳時中昨天在例行記者會上回應，現階段專心抗疫，對於疫情走向給予最高注意，目前就是一步步把防疫做好。

台大醫院兒童感染科主治醫師呂俊毅認為，現階段推估疫情高峰期或確診數目意義不大，以往國外疫情失控，每日新增病例數是以指數型上升，台灣確診數穩定。不過，新冠病毒傳染力強，且有許多無症狀患者，就算確診數趨緩，還是都要有警覺。