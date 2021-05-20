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陳時中：傾向更多人打到第一劑疫苗 增加保護力

記者楊雅棠、陳熙文、張哲郢、林麗玉／連線報導
新北市成立「基層診所防疫隊」，20日一早超過400名基層醫護同仁，都到亞東醫院施打疫苗。記者張哲郢／攝影
新北市成立「基層診所防疫隊」，20日一早超過400名基層醫護同仁，都到亞東醫院施打疫苗。記者張哲郢／攝影

由COVAX配發、41萬餘劑AZ疫苗19日下午抵台，衛福部食藥署正進行封緘檢驗，預計7天即可放行。外界關切新到貨的疫苗如何分配，指揮中心指揮官陳時中20日表示，會保留一定的量能給醫護人員，若施打意願都很高，接種策略將朝向讓更多人都能打到第一劑。

陳時中表示，AZ疫苗打第一劑後就有一定保護效果，因此涵蓋面愈廣愈好。專家建議疫苗兩劑間隔時間8至12周，建議大家盡量等到12周再去接種，時間拉長，疫苗效果相對較好。但陳時中也說，還是會視未來疫苗到貨進程，進行規畫。

面對這波疫情來得又兇又急，指揮中心發言人莊人祥表示，5月19日接種疫苗1萬7132劑，其中公費1萬6658人，自費474人。目前疫苗累計接種26萬4589人，其中醫護已接種11萬劑左右，覆蓋率約1/4。

近期內是否還有疫苗回運來台灣？衛福部次長薛瑞元20日表示，5月比較沒有把握，6月的可能性增加。他表示，已積極聯絡COVAX與個別廠商疫苗輸台。衛福部疾管署長周志浩表示，台灣幾乎每周都在跟國外視訊，討論疫苗能不能更早或更多供應。

根據英國牛津大學進行的一項研究顯示，AZ疫苗若追加第3劑，可大幅增強冠狀病毒棘蛋白的抗體，將可有效防禦所有變種病毒株。對此，中國附醫副院長黃高彬表示，目前該研究只是初步報告，尚未在期刊發表，研究指出2、3劑的間隔沒有特別限制，但也建議8到12周最好。

20日新增8例疑似疫苗接種後嚴重不良事件，其中1名60幾歲男性接種後41天昏厥，送醫診斷為腦幹出血，目前仍在加護病房。莊人祥表示，個案本身有高血壓病史，推測主要還是因潛在疾病引起。

第三批AZ疫苗 資料來源／中央流行疫情指揮中心 製表／黃惠群
第三批AZ疫苗 資料來源／中央流行疫情指揮中心 製表／黃惠群

疫苗 陳時中 台灣

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