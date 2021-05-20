台外交部：薩爾瓦多贈送宏都拉斯AZ疫苗 非中國科興

AZ疫苗。(美聯社)

外媒報導，台灣 前友邦薩爾瓦多將中國 贈送的科興疫苗 轉送部份給台灣友邦宏都拉斯，台外交部發言人歐江安今天表示，根據外交部了解，薩爾瓦多送給宏都拉斯的疫苗是AZ疫苗，報導中提到中國捐贈並於日前運抵薩爾瓦多的科興疫苗，事實上是由薩國政府自行採購，而非中方贈與。

路透報導，薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Armando Bukele）日前在推特感謝中國政府不附帶任何附加條件，無償贈與薩國50萬劑科興疫苗，薩爾瓦多收到疫苗後宣布將提供宏都拉斯7個城鎮至少3.4萬劑疫苗，另外美國聯邦眾議員托雷斯揭露一份國務院列舉中南美洲17名重量級政治人物疑似貪腐收賄的調查清冊，名單包含布格磊的親信和宏都拉斯現任總統葉南德茲（Juan Orlando Hernández）。

歐江安表示，根據外交部了解，宏國政府面對嚴峻的疫情，正全力設法透過多元管道取得疫苗，另外日前宏都拉斯七個地方政府洽獲薩爾瓦多捐贈的三萬多劑疫苗其實是AZ疫苗，並非中國疫苗，另外報導提到的中國「捐贈」並於日前運抵薩爾瓦多的中國科興疫苗，事實上該批疫苗是由薩國政府自行採購，而不是由中方贈與。

歐江安表示，經過了解路透社報導內容，布格磊親信及安全部長被列入相關名單，但並未提及葉南德茲。

歐江安表示，外交部在維護國人健康權益的前提下，也將繼續秉持同舟共濟的精神，結合理念相近國家的力量，協助友邦設法取得所需疫苗，共同渡過公衛危機、捍衛民主，並協助保護友邦人民的健康與安全。