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總統就職5週年 民進黨提政績籲團結防疫守台灣

中央社台北20日電
蔡英文總統。（圖：總統府提供）
蔡英文總統。（圖：總統府提供）

民進黨發言人顏若芳今天表示，520總統就職5週年，但對蔡英文政府和民進黨執政團隊來說，5月20日只是全年365天中的一天，與其說是總統就職5週年，不如說是自從去年新冠肺炎（COVID-19）肆虐全球後，團結防疫守住台灣一年了。

今天是520，國民黨上午透過臉書整理出施政5項缺失，包括疫苗短缺、水情嚴峻、供電不穩、萊豬進口、黑道治國等；民進黨則感謝5年來，全民一同用行動改變台灣，並列出看見台灣政進步的成果。

分別是台灣經濟成長率從西元2016年第一季前總統馬英九卸任時的負0.6%，經過5年的努力，2020年經濟成長率為3.11%，蟬聯亞洲四小龍第一，也領先全球許多國家。

平均每人國民所得，馬英九卸任前最後一年2015年為1萬9849美元，蔡總統執政後，2020年平均每人國民所得2萬4471美元。

勞工基本工資，馬英九任內的基本工資月薪為2萬08元，蔡總統上任後每年加薪，5年後已經調升至2萬4000元，時薪從126元調至160元。

去年疫情爆發後，蔡政府除了做好防疫，也努力穩定國家的經濟，以台商回流為例，回台投資的金額就已高達新台幣1兆1993億元，更證明蔡政府有效吸引台商回台與外商來台投資，相較於過往時期的產業外流，不可同日而語。

在股市方面，台股加權指數也從馬英九卸任前2016 年4月平均8567.99點，到今年4月平均大幅升高至1萬7114.84點。股市上萬點在馬英九執政時是夢想，在蔡總統執政時已經實踐。

對外貿易出口金額，對中國投資的比重，從2015年的109.65億美元降低至2020年59.06億美元，大幅降低對中國的依賴。蔡政府證明台灣貿易出口成長可以賺全世界的錢，布局全球更健全，不用把台灣鎖在中國。

其他包括能源轉型、國際上幸福指標、長照、托育等都有顯著進步，顏若芳說，蔡總統從上任第一天，就開始啟動改革工作，加薪減稅、長照幼托，年金改革、國防改革、能源改革，都持續進行推動中。

她說，年輕人關心的社會住宅、婚姻平權也都看得見改變；經濟結構轉型已有階段性成果，更重要的是對於台灣民主防衛機制的建構，民進黨政府也都逐步強化。面對全球疫情衝擊，還有美中經貿變局，值此疫情關鍵時期，民進黨呼籲應該不分朝野黨派立場，全民團結防疫，讓台灣繼續前進。

台灣 馬英九 民進黨

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