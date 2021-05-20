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台新增286例本土、境外9例 連6天本土病例破百

台新增286例本土、境外9例 連6天本土病例數破百

記者楊雅棠、蕭羽耘、謝承恩、邱宜君／台北報導
中央疫情指揮中心指揮官陳時中已宣布全國進入第三級警戒。（圖：中央疫情指揮中心提供）
中央疫情指揮中心指揮官陳時中已宣布全國進入第三級警戒。（圖：中央疫情指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心20日公布台新增295例中，其中286例本土；9例境外移入；確診個案中新增1例死亡(案2683)。

指揮中心表示，今日新增之286例本土個案為155例男性，131例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日及採檢日介於今(2021)年5月1日至5月19日。

居住縣市以新北市157例最多(以中和區40例為多)，其次為臺北市87例(以萬華區40例為多)，桃園市17例、宜蘭縣8例、彰化縣6例，基隆市5例、高雄市及臺中市各2例、新竹市及雲林縣各1例。萬華活動史相關84例、茶藝館相關60例、某社團相關7例、某水果商相關4例、遊藝場相關2例。關聯不明63例、其他已知感染源38例、疫調中28例。相關疫情調查持續進行中。

中央流行疫情指揮中心5月20日14:00記者會出席名單，由左到右發言人莊人祥、疫...
中央流行疫情指揮中心5月20日14:00記者會出席名單，由左到右發言人莊人祥、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、醫療應變組副組長羅一鈞。（記者楊雅棠／攝影）

指揮中心說明，新增之死亡個案(案2683)為70多歲女性，於萬華工作， 個案平時獨居，有心血管疾病，5月15日出現虛弱無力及倦怠情形，但拒絕就醫； 5月16日被匡列為須採檢之接觸者，但因個案持續失聯，衛生單位轉請警政單位協尋。 5月17日家屬前往探視，發現個案已無生命跡象，經採檢於今日確診，Ct值25。 5月18日警政單位回復尋獲個案，但個案已於5月17日死亡。個案家屬目前無症狀，列居家隔離；我國至今累計15例死亡個案。

指揮中心統計，截至目前國內累計297,481例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含265,558例排除)， 其中2,825例確診，分別為1,103例境外移入，1,669例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另8例(案530、案1589、1676、1591、1886、2067、2068、2528)移除為空號。確診個案中，15例死亡。

指揮中心籲請民眾落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

（圖：指揮中心提供）
（圖：指揮中心提供）

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