台疫情爆發前 外交部規畫邀宏國高層7月訪台穩邦交

宏都拉斯官員警告，為了取得疫苗，外交上可能轉向北京。（美聯社）

英國金融時報19日報導，台灣 邦交國宏都拉斯政府高層官員表示，宏國求助華府無果，可能為了取得中國疫苗 而外交轉向。據了解，為穩住與宏都拉斯形勢危殆的外交關係，台灣原已訂在7月，透過「外交泡泡」的方式，邀請宏國高層代表團訪問台灣。

據了解，中華民國駐美代表蕭美琴日前還曾與宏都拉斯總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）授權的官員在華府會面。

不過，隨著台灣近日爆發新冠疫情，此案也可能生變；記者詢問蕭美琴此事，並未獲得回應。

蕭美琴14日曾表示，台灣對美交涉協助邦交國取得新冠疫苗，自台灣發生本土疫情後，也向美爭取商購疫苗如期到貨。

美國 總統拜登17日在白宮表示，美國將釋出美國國內核准使用的輝瑞（Pfizer）、莫德納（Moderna）和嬌生（Johnson & Johnson）疫苗，共2000萬劑，加上日前宣布將出口的6000萬劑在美國尚未核准使用的阿斯特捷利康（AZ）疫苗，供他國使用；蕭美琴當時表示，已經向美方表達爭取這波釋出的疫苗。

美國國務院的新冠疫苗協調官史密斯（Gayle Smith）在19日一場電話簡報會上，被問到台灣是否能分到這8000萬劑一部分時說，目前還沒決定，美國會通盤考量最需要和最有效的分配方式。