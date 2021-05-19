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「新冠仇恨犯罪法案」 拜登周四簽署

宏都拉斯內閣協調總長：可能為取得疫苗與台斷交

記者張文馨／華盛頓報導
宏都拉斯總統葉南德茲表示，為取得新冠疫苗，可能在中國設立商務辦事處。圖為葉南德茲2016年訪台，蔡英文總統以軍禮歡迎。(本報資料照片)
宏都拉斯總統葉南德茲表示，為取得新冠疫苗，可能在中國設立商務辦事處。圖為葉南德茲2016年訪台，蔡英文總統以軍禮歡迎。(本報資料照片)

美國宣布6月底前將釋出8000萬劑新冠疫苗，英國金融時報報導，拜登政府將會優先應對拉美地區，因其承受來自中國巨大壓力，要求與台灣斷交；宏都拉斯政府表示，求助華府無果，宏都拉斯可能為了取得中方疫苗而外交轉向。

金融時報19日報導，宏都拉斯內閣協調總長（類似總理）馬迪羅（Carlos Alberto Madero）表示，相較於與台灣保持長期邦誼，取得疫苗比什麼都緊要。

馬迪羅說，眼看著中國幫助她的友邦，宏都拉斯人民開始反思，「為何我們的盟友不幫忙？」

金融時報報導，宏都拉斯至今能取得的疫苗相當稀少，簽約購買也還沒到貨，900萬的宏都拉斯民眾接種疫苗者不到1%。

「現況肯定會造成外交政策的變化」，馬迪羅說，宏都拉斯已接觸並獲得華府承諾提供疫苗，不過至今什麼都沒收到。

一名美國官員告訴金融時報，6月底前要釋出的8000萬劑新冠疫苗中，拉美地區排在優先之一，拜登政府會協助宏都拉斯與其他國家，但並未提出具體時間表。

這名官員表示，「援助將至」，美國將會落實此事，反之，中國政府經常承諾跳票，「凡是中國給的沒有免費的。」

宏都拉斯總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）11日表示，可能在中國設立商務辦事處，並請求台灣向美爭取疫苗，當時葉南德茲就提到，可能會依陸建議尋求建立「外交橋梁」；如今馬迪羅的說法更加明確，進一步逼迫台灣和美國回應。

美國國務院副發言人波特（Jalina Porter）19日表示，目前不會預告疫苗將如何分配，未來幾周內會說明此事；至於影響到宏都拉斯對台灣的外交承認，國務院沒有評論。

疫苗 台灣 美國

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