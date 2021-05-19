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41萬劑AZ疫苗抵台 最快7天內開打

記者蘇健忠、陳嘉寧、陳雨鑫、陳熙文／連線報導
台灣進口第三批AZ疫苗41萬劑，也是第二批從COVAX平台取得的疫苗，19日下午由長榮航空公司班機從荷蘭阿姆斯特丹運抵桃園機場。記者陳嘉寧／攝影
台灣進口第三批AZ疫苗41萬劑，也是第二批從COVAX平台取得的疫苗，19日下午由長榮航空公司班機從荷蘭阿姆斯特丹運抵桃園機場。記者陳嘉寧／攝影

新冠肺炎疫情嚴峻，台灣透過COVAX平台取得的41.04萬劑AZ疫苗，19日下午由長榮班機從荷蘭阿姆斯特丹運抵桃園機場

第3批AZ疫苗源自韓國廠，有效日期至8月底。疫情指揮中心指揮官陳時中表示，將會保留部分疫苗給高風險且需要協助防疫的人員施打，最快7天內開打。

這是長榮航空公司首度載運新冠肺炎疫苗返國，也是台灣從COVAX平台取得的第二批AZ疫苗，加上第一批購自南韓，共3批疫苗運達。

長榮調派波音787-10型客機，以機腹貨艙載貨的方式執勤，荷蘭當地時間19日凌晨3時左右從阿姆斯特丹起飛，19日下午3時34分降落桃園機場，因為沒旅客，飛機直接滑行到長榮空運倉儲前方502貨機坪停放。

地勤人員將裝在後機腹貨艙的3個恆溫貨櫃卸下，海關等通關檢疫單位人員在機邊執行驗放。貨盤隨即拖離機坪至長榮空運倉儲公司貨物碼頭，改裝運至冷鏈貨車，送往機場旁大園區的物流中心存放。

這一波社區感染大爆發，疫苗施打率飆升，AZ疫苗截至19日為止已打了24萬5千多劑，18日單日接種突破2萬多人，庫存僅剩7萬多劑，19日抵台的AZ疫苗儼然是及時雨。

陳時中表示，第3批抵台的AZ疫苗仍維持原先10大優先接種順序，部分疫苗將供第一線醫護、防疫人員使用。目前多家醫院為了醫療降載，暫停公費及自費疫苗接種，恐影響後續接種速度，發言人莊人祥表示，以現在的量能而言，每天接種2萬多劑，以41萬劑計算，約20天打完，將增設接種站，以利大量接種。

行政院長蘇貞昌表示，政府除了全力支持國內廠商研發國產疫苗，也持續向各方洽購。

疫苗 長榮 機場

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