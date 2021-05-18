萬華姐妹確診住院 獨留9歲童在家 警獲報穿防護衣急尋

台北市議員應曉薇（右）跟警方一同到黃婦住處尋找女童。(記者李隆揆／翻攝)

黃姓婦人平時與姊姊、9歲女兒同住，她日前到院篩檢 後確診，女兒交由姊姊照顧，但姊姊隨後也篩檢確診，獨留女兒在家，遂向台北市議員應曉薇求助；應曉薇獲報後請求警方協助，黃婦住處轄區萬華分局警方獲悉後，穿防護衣前往探望女童，等到救護車抵達，女童才順利被送至醫院照顧。

據悉，黃婦平時與姊姊、女兒住在台北市萬華區環河南路上一處民宅內，5月11日到和平醫院篩檢後確診，5月15日入住長庚醫院，女兒交由姊姊照顧，兩人也到大安區衛生所篩檢，卻雙雙確診，黃婦姊姊5月18日一早發病送至和平醫院插管治療，女童則獨自在家擔心受怕。

黃婦知情後急忙向市議員求助，電話中苦苦哀求議員幫助女童，別讓她獨自在家；應曉薇獲悉後與台北市政府民政局、社會局、衛生局聯繫，發現個案太多，各局處太繁忙，無法及時趕往尋找女童，遂求助萬華分局警方。

警方獲報後，昨天下午立刻派員穿防護衣前往女童住家，即將抵達時，卻在巷口「巧遇」該名女童，員警立刻通報衛生單位派遣救護車到場，將女童護送到長庚醫院治療。

過程中，萬華分局分局長張隆興得知女童獨自在家，可能沒有東西吃，且心有畏懼，特別自掏腰包買了一份速食前往，女童也因此心情放鬆，帶著速食搭上救護車，向警察 叔叔說謝謝。