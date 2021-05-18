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支援社區篩檢見人生百態 台醫師讚：萬華居民很勇敢

中央社台北18日電
台北市在萬華剝皮寮設置新冠快篩站，14日下午4時後啟動。(中央社)
台北市在萬華剝皮寮設置新冠快篩站，14日下午4時後啟動。(中央社)

台灣雙北新冠疫情嚴峻，曾到萬華剝皮寮支援社區採檢的醫師今天透露，採檢現場秩序良好，且勇於接受採檢，稱讚萬華居民很勇敢。

台北市立聯合醫院中興院區整合醫學照護科主治醫師醫師姜冠宇今天告訴中央社記者，昨天下午4時至晚間12時，他在萬華剝皮寮歷史街區支援社區採檢站作業，採檢現場有1至2名醫師，受檢民眾必須先抽號碼牌，每次有30人受檢。

姜冠宇說明，每個受檢民眾會兼做快篩與核酸檢測（PCR），現場等待10分鐘，快篩若陽性則由專車接送至專責醫院，若為陰性仍要返家等待PCR檢驗報告。

姜冠宇表示，每天約有250至300人採檢，以白天人數較多，大多是當地年長者，晚間則是上班族與學生，前者陽性率較高，大概每28人就有5人陽性，晚上陽性率則較低，大概每30人有2人陽性。

「來採檢的萬華居民真的很勇敢。」姜冠宇提到，採檢時看到人生百態，有人自覺有症狀但很鎮定，有些是不清楚狀況的長輩，還有人採檢時流鼻血，甚至有鼻咽較敏感的民眾承受不了而現場落淚，但還是勇敢受檢，且現場秩序良好。

但姜冠宇也提到，先前有流行病學預測，每日確診高峰可能達到800人才會趨緩，這幾天確診升幅可能增加，若要壓低峰值，重點是改變行為。

姜冠宇說，即便搶打自費疫苗，也不可能在短期內就產生保護力，最好的方式就是盡量在家休息，有症狀者再來採檢，因採檢工具有極限，沒症狀或病毒量不高可能無法檢測出來，故沒症狀者不要來湊熱鬧，沒事可能變有事。

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