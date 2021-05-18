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台灣社交距離App這麼用才準 專家提4建議

中央社台北18日電
政府推廣的「台灣社交距離App」讓使用者即時掌握與確診者接觸情形。（圖取自App Store網頁apps.apple.com）
政府推廣的「台灣社交距離App」讓使用者即時掌握與確診者接觸情形。（圖取自App Store網頁apps.apple.com）

台灣政府推廣的「台灣社交距離App」讓使用者即時掌握與確診者接觸情形，若想提升事後回溯比對效果，專家建議先做到4件事，包括正確安裝啟用、啟用人數達一定規模、減少環境障礙物、避免群聚。

新興科技媒體中心引述國立台灣大學圖書資訊學系助理教授鄭瑋、台灣大學資訊工程學系副教授蕭旭君的說法指出，台灣人最清楚的接觸史追蹤方式就是每天記者會所說的疫調工作，然而一旦有社區感染的疑慮，或確診者數量增加時，可能會造成人力上的負擔。

由台灣衛生福利部疾病管制署與台灣人工智慧實驗室合作開發的「台灣社交距離App」是一款接觸史追蹤App，基於蘋果公司（Apple）與Google聯手推出的「暴露通知」功能，將蘋果與Google的手機內建此功能，再由各個國家的官方衛生單位申請，即可啟用。系統能透過藍牙訊號強度估計2支手機之間的距離，進而判斷2支手機的主人是否有接觸。

鄭瑋和蕭旭君表示，此類接觸史追蹤App會定期下載確診者的隨機ID，並與使用者的ID比對。若比對結果有配對成功，表示使用者過去曾經與確診者接觸。要注意的是，系統沒有即時警示「有無接觸」的功能，而是設計為過去14天的「回溯配對」功能。

鄭瑋和蕭旭君也說，若需要準確提升事後回溯比對的效果，要有以下前提。

第一，App使用者須正確安裝啟用，並確實將藍牙訊號打開。因為此App機制是由藍牙技術交換隨機ID，若沒有安裝成功，或沒有打開藍牙，將會沒有辦法傳送和接收隨機ID。

第二，正確啟用的人數需達一定規模。這款App機制仰賴手機發送和接收隨機ID，進行事後回溯比對時，若愈多人正確啟用，愈能反映真實接觸狀況。

第三，儘量減少環境障礙物。藍牙訊號強度易受到障礙物影響，可能難以精準估計距離。有國外研究指出，將手機放在背包深處或衣物口袋中，會削弱藍牙的訊號強度。

第四，避免群聚。事實上，使用這款APP仍應避免群聚，根據跨三校四系的團隊於2020年7月進行的藍牙訊號實驗顯示，在人員密集處，即便保持社交距離，對藍牙訊號來說人體也是障礙物，且藍牙訊號也會互相干擾；因此藍牙訊號的漏失率會提升，根據訊號強度來估計距離的結果可能也不準確。

鄭瑋和蕭旭君指出，即便「台灣社交距離App」沒有回溯比對到用戶曾與確診者接觸，也不代表絕對安全，因為藍牙訊號可能因為種種原因受到干擾，有時無法判斷接觸情形，也可能無法精確估算接觸距離，且確診者也不一定有事先安裝App。

他們建議，國人不應因為使用「台灣社交距離App」就產生錯誤的安全感，也不能因為有了這款App就在疫情升溫時放心社交、群聚。

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