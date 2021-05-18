台灣疫情嚴峻 高鐵宣布砍班 每周剩845班次

台灣高鐵示意圖。本報系資料照

新冠肺炎肆虐，台灣大眾運輸運量銳減。台灣高鐵公司說，經審慎評估疫情 變化及旅客需求，決定自5月21日（五）至6月10日（四）實施短期班表，由原每周1016班次調減至845班次，仍維持超過八成運能，各車站全時段每小時至少維持南下、北上各一至三班次旅運服務，以滿足旅客基本需求。

高鐵公司再次提醒旅客，即日起至6月8日止，高鐵各車次實施全車對號座，公司將密切觀察疫情變化並配合政府最新防疫 政策進行滾動式檢討，於6月初公告6月9日以後（含端午疏運期間）相關營運服務規畫，儘速對外公告。

高鐵說，因應短期班表實施期間取消部分車次，將針對購買遭取消車次之車票且有留下聯絡方式旅客，主動透過電子郵件或簡訊發布通知，並依旅客需求協助辦理退票或改訂其他車次。若旅客未及於乘車前改訂其他車次，站務人員將於現場協助退換票或改搭當日最近車次繼續行程。此外，也將積極透過T-Express手機App簡訊推播、企業網站、車廂跑馬燈、高鐵TGo會員eDM以及車站張貼海報等方式，主動與旅客溝通各項配合防疫最新營運服務調整訊息，敬請旅客留意相關訊息。

高鐵公司表示，各縣市實施三級警戒期間，凡旅客購票後已領取實體車票（含便利商店紙票）者，乘車日於三級警戒期間內，不限搭乘區間，因故不及於期限內辦理退票，均可自票面乘車日起一年內，持實體車票至高鐵各車站窗口辦理退票，免收手續費；此外，旅客購買去回程車票，其中單程乘車日期如非三級警戒期間內，仍可同時攜帶去、回程車票，至車站窗口辦理退票，高鐵公司將一併免收去回程退票手續費。

高鐵說，即日起車站內付費候車區及車廂內均禁止飲食，旅客若因生理需求（如喝水、服藥、哺乳）需飲食者，請遵守保持社交距離規範，並應於飲/食用完畢後，儘速配戴口罩 。車站大廳餐飲區採實聯制，鼓勵外帶，敬請旅客確實配合遵守、共同防疫。

高鐵呼籲旅客切實遵守防疫措施，自進入高鐵車站（含車站大廳、售票處等非付費區）即須佩戴口罩，乘車時亦須全程配戴口罩並配合量測體溫；連續量測2次額溫達37.5℃之旅客，除將勸導返家休息或就醫外，並將依傳染病防治法規定拒絕運送。高鐵各車站及列車已加強清潔消毒頻率，敬請旅客安心搭乘。

高鐵強調，自今年5月本土病例爆發以來，民眾響應政府呼籲，紛紛取消非必要之外出行程，致使高鐵運量大幅下滑；經審慎評估、通盤權衡市場供需，決定務實調整營運資源以落實公司治理，敬請旅客體諒相關措施，並配合調整行程。餘裕人力將投入加強防疫工作、設備維護檢修及人員教育訓練，期望疫情趨緩後，持續為旅客提供更加優質、安全的高鐵旅運服務。