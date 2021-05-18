台灣篩檢陽性率2.1% 但萬華熱區陽性率下降

據台疾病管制署每天公布於網站的陽性率，從過去四天通報量從6000多激增到1萬5000多，陽性率從0.5%增加為2.1%，相當於每檢驗48人就找到一人陽性。圖／擷取自台疾病管制署網站

台中央流行疫情 指揮中心今公布萬華熱區篩檢 陽性率已經從第一天11％降到第四天7.9%，雖然不能說疫情下降，但似乎有縮小。

不過，根據疾病管制署每天公布於官網的數據，過去四天通報量從6000多激增到1萬5000多，陽性率從0.5%增加為2.1%，相當於每檢驗48人就找到一人陽性。這還是檢驗塞車下的結果，以今日網站為例，昨通報1萬5603例當天排除8306多例、找到335例陽性，7297例還沒驗完。

專家提醒，區域性和全國性的陽性率都很重要，社區仔細監測、彈性應變調配篩檢資源，有助控制熱區疫情，同時醫院也要提高警覺，接住社區漏網之魚。專家也呼籲，檢驗寧可多、寧可快，不要省，才有希望在一到三個月內把陽性率降到1%以下。

哈佛大學 流行病學博士、台大醫院急診部臨床副教授李建璋分析，「陽性率」是國際公認看地區潛在患者最敏感的指標，在疫情爆發後，陽性率會先升再降。根據國際上曾經疫情爆發的陽性率數據，從10%降到1％以下，至少需要一到三個月，因為發病時間和傳播鏈會勢必會進展一段時間。

李建璋表示，根據以上國際經驗，萬華陽性率即便降到7%，還是算很高，必須觀察更長時間。建議要畫出地圖，詳細監測小區域的陽性率變化，隨時彈性調度採檢資源到相對較熱區，而且速度一定要夠快，定位也要準確。至於全國陽性率上升，是因為熱區爆發疫情，全國民眾風險意識提高的結果，也會出現先上再下的波動，全國高點出現時間理論上會晚於熱區，所以會看到熱區陽性率降、全國陽性率升的情況。

前疾管局副局長施文儀表示，社區和醫院兩者通報的總和是反映整體情況，要慎重看待全國性的陽性率變化。社區採檢要有流行病學依據，根據定義去操作，才會有效。目前社區熱點採檢是可行的，他強調「寧可多、寧可快、不要省」，速度和數量都要夠，這是控制社區疫情的重要關鍵。

施文儀提醒，即便看到社區陽性率下降，也要審慎評估。因為會出來採檢的人，也是相對警覺性較高，不能排除有些人還是「皮皮的」，要等到有症狀、進醫院了，才被通報出來。社區通報和醫院通報是兩條防線，能在社區盡可能把確診者都撈完最好，難免有漏掉的，就要靠醫院持續保持高度警覺，才能通報出來。