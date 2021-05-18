我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

每月250至300元兒童抵稅7．15起入帳 3900萬家庭受惠

2024選定了？川普6月將出席北卡黨代會 助奪回國會多數

台通過緊急授權 中藥「清冠一號」能助治療新冠輕症

記者陳雨鑫／台北18日電
台灣研發的抗疫中藥「清冠一號」在國外熱銷，衛福部已同意緊急授權。中央社
台灣研發的抗疫中藥「清冠一號」在國外熱銷，衛福部已同意緊急授權。中央社

台灣疫情大爆發，醫療院所被擠爆，急診醫忙到無暇休息吃飯，此波社區感染從5月11日起，本土確診案例已累積784例。以每天30例患者需要使用瑞德西韋的話，可用到7月底，由於此波患者，多為輕症，除了支持性療法以外，衛福部昨緊急召開會議，召集中西醫找尋藥物解方；昨有兩家中藥廠申請新冠藥物緊急授權，中醫藥司今宣布，昨提出的順天堂，今天已經獲得緊急授權，在台灣可以專案核准製造清冠一號。

中醫師公會全聯會理事長柯富揚表示，衛福部中醫藥國家中醫藥研究所、中醫師全聯會、臨床中醫師、三軍總醫院等數家醫學中心，合作研發中藥複方「清冠一號」，其配方包含板藍根、魚腥草及黃芩等10種中藥材，去年經三軍總醫院、長庚紀念醫院、台中榮民總醫院與彰化基督教醫院臨床證實有療效。

柯富揚表示，去年三總團隊治療新冠肺炎患者時，有2位微重症、1位重症，採取中西醫合作治療，投以清冠一號，可以佔據新冠病毒與體內受體棘蛋白的位置，達到保護呼吸系統的效果，幫助患者恢復，介入後住院天數平均為8到12天，三人現在都已經痊癒出院。柯富揚表示，過去清冠一號僅可以外銷，申請外銷的藥廠有8家，昨傳出好消息有2家藥廠提出申請。

衛福部中醫藥司表示，今年4月因應立委的期待，發函給領有外銷專用許可證的藥廠，可以向衛福部申請緊急授權，昨天已有2家藥廠申請，分別為順天堂以及莊松隆，順天堂昨天已經完成資料提交也在今天衛福部完成緊急授權。第二家業者也正在整理資料，衛福部也將盡速審理。

柯富揚表示，清冠一號屬於「處方藥」，呼籲民眾不要因為聽到有清冠一號可以使用，有症狀不去就醫，反而到藥房抓藥，此舉會傷害到更多人，且不是每一個人都適合使用，必須要經過診斷，藥房自行抓藥給民眾也是「違法行為」，呼籲民眾不要做傷害自己也傷害他人的事情。

柯富揚也呼籲政府儘速啟動分流，建議中重症病人由醫院收治於負壓隔離病房，輕症者至檢疫所留觀，中醫師現在也願意幫忙，可依政府指示赴檢疫所進行診療，以及至收治住院的醫院會診，或是針對居家檢疫、隔離者提供視訊會診的服務。

台灣 疫情 瑞德西韋

上一則

對「黃曙光條款」光火 參謀總長退伍報告直送總統府

下一則

虧他想得出來... 忘帶口罩 球鞋竟變替代品

延伸閱讀

小偷猖狂 金山5年關17家Walgreens藥房

小偷猖狂 金山5年關17家Walgreens藥房
面對疫情怎麼補？ 中醫師：針對體質下手

面對疫情怎麼補？ 中醫師：針對體質下手
聖荷西中心藥房與舊金山金門藥房疫苗注射服務

聖荷西中心藥房與舊金山金門藥房疫苗注射服務
簡訊／賓州Rite Aid藥房接種疫苗免預約

簡訊／賓州Rite Aid藥房接種疫苗免預約

熱門新聞

確診者足跡續增，許多地方都在消毒。本報資料照片

台單日確診暴增六倍 雙北進入三級警戒

2021-05-14 23:14
台灣新冠肺炎本土病例14日大增180例，雙北警戒等級升至第三級，為期兩周。 路透

BBC：疫苗接種太慢 台灣恐從成功典範變破功遺憾

2021-05-15 15:31
衛福部長陳時中（右）12日上午到立法院衛環委員會，專題報告並備詢。(記者蘇健忠／攝影)

台再傳本土確診 疫情嚴峻 陳時中：今不會升第三級警戒

2021-05-12 00:16
薛楷莉（右）與外婆感情深厚。圖／薛楷莉提供

前主播薛楷莉轉戰護理師 搶救外婆畫面曝光

2021-05-11 11:08
搶貨排長龍 本土案例暴增，許多民眾搶購酒精、口罩、衛生紙、泡麵、罐頭等物資。記者潘俊宏／攝影

台灣新增180例中最小4歲 萬華快篩站 每10人就1確診

2021-05-15 17:10
圖／聯合報系資料照片

19日起台灣暫緩外籍人士入境、停止旅客轉機

2021-05-17 09:56

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
全家確診新冠 12天內陸續死亡 獨留8歲、6歲童成孤兒

全家確診新冠 12天內陸續死亡 獨留8歲、6歲童成孤兒
拜登：將與外國分享美國2000萬劑使用中3款疫苗

拜登：將與外國分享美國2000萬劑使用中3款疫苗
裸聊正妹人皮面具、巨乳假體一層層脫 媽呀…驚呆

裸聊正妹人皮面具、巨乳假體一層層脫 媽呀…驚呆
最高法院9比0票裁定：警方無搜查令不得進入民宅

最高法院9比0票裁定：警方無搜查令不得進入民宅
打完疫苗仍戴N95加護目鏡買菜者 大有人在

打完疫苗仍戴N95加護目鏡買菜者 大有人在