台通過緊急授權 中藥「清冠一號」能助治療新冠輕症

台灣研發的抗疫中藥「清冠一號」在國外熱銷，衛福部已同意緊急授權。中央社

台灣疫情 大爆發，醫療院所被擠爆，急診醫忙到無暇休息吃飯，此波社區感染從5月11日起，本土確診案例已累積784例。以每天30例患者需要使用瑞德西韋 的話，可用到7月底，由於此波患者，多為輕症，除了支持性療法以外，衛福部昨緊急召開會議，召集中西醫找尋藥物解方；昨有兩家中藥廠申請新冠藥物緊急授權，中醫藥司今宣布，昨提出的順天堂，今天已經獲得緊急授權，在台灣可以專案核准製造清冠一號。

中醫師公會全聯會理事長柯富揚表示，衛福部中醫藥國家中醫藥研究所、中醫師全聯會、臨床中醫師、三軍總醫院等數家醫學中心，合作研發中藥複方「清冠一號」，其配方包含板藍根、魚腥草及黃芩等10種中藥材，去年經三軍總醫院、長庚紀念醫院、台中榮民總醫院與彰化基督教醫院臨床證實有療效。

柯富揚表示，去年三總團隊治療新冠肺炎患者時，有2位微重症、1位重症，採取中西醫合作治療，投以清冠一號，可以佔據新冠病毒與體內受體棘蛋白的位置，達到保護呼吸系統的效果，幫助患者恢復，介入後住院天數平均為8到12天，三人現在都已經痊癒出院。柯富揚表示，過去清冠一號僅可以外銷，申請外銷的藥廠有8家，昨傳出好消息有2家藥廠提出申請。

衛福部中醫藥司表示，今年4月因應立委的期待，發函給領有外銷專用許可證的藥廠，可以向衛福部申請緊急授權，昨天已有2家藥廠申請，分別為順天堂以及莊松隆，順天堂昨天已經完成資料提交也在今天衛福部完成緊急授權。第二家業者也正在整理資料，衛福部也將盡速審理。

柯富揚表示，清冠一號屬於「處方藥」，呼籲民眾不要因為聽到有清冠一號可以使用，有症狀不去就醫，反而到藥房抓藥，此舉會傷害到更多人，且不是每一個人都適合使用，必須要經過診斷，藥房自行抓藥給民眾也是「違法行為」，呼籲民眾不要做傷害自己也傷害他人的事情。

柯富揚也呼籲政府儘速啟動分流，建議中重症病人由醫院收治於負壓隔離病房，輕症者至檢疫所留觀，中醫師現在也願意幫忙，可依政府指示赴檢疫所進行診療，以及至收治住院的醫院會診，或是針對居家檢疫、隔離者提供視訊會診的服務。