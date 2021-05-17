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台本土疫情升溫 蔡英文承諾7月底供應第一波國產疫苗

記者楊雅棠、邱宜君、謝承恩／台北18日電
蔡英文表示，國產疫苗將在7月底供應第一波疫苗。（圖：總統府提供）
蔡英文表示，國產疫苗將在7月底供應第一波疫苗。（圖：總統府提供）

蔡英文總統、行政院長蘇貞昌今天上午10時視察央疫情指揮中心，兩人於9時55分抵達現場後快步入內，兩人於11時至一樓會議室發表談話。蔡英文表示，國產疫苗將在7月底供應第一波疫苗；另針對一周內跳電，她則表示，不只民眾不能接受，「我也很難接受」，將全面檢討電力調度的規畫。

蔡英文首先就一周內跳電事宜向全國人民道歉。她說，兩次事故有人為因素，但也提醒我們需要重新檢視，全國電力調度的規劃。

而國內疫情升溫，蔡英文說除和蘇院長前來指揮中心替同仁加油打氣，也透過視訊了解聯亞和高端兩家疫苗廠和量產準備進度。

她說，最近公費疫苗施打較踴躍，但透過國際購買的疫苗會陸續到位，大家不用擔心。而去年防疫經驗，也讓我們了解，重要的防疫戰備物資要有國產能力，才在疫情關鍵時刻，自助助人；像是台灣去年從口罩進口變成生產國就是很好的例子。

而兩家國產疫苗廠也進入二期臨床實驗收尾階段，政府會全力支持，把關疫苗品質跟安全，7月底將供應第一波國產疫苗。

最後，蔡英文也呼籲，民眾要根據指揮中心指引，把醫療資源留給重症患者，因應確診人數增加，也啟動加強版集中檢疫所安置輕症和無症狀患者 ，隨時評估患者狀況，並將持續擴增醫療收容能量。行政院也將全力偵辦造謠、傳播假訊息者；「地方和中央加強合作，有問題共同解決，讓台灣度過這次疫情」。

疫苗 蔡英文 疫情

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