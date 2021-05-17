我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2024選定了？川普6月將出席北卡黨代會 助奪回國會多數

拜登再與以色列總理通話 首度表態支持以巴停火

「只剩戶外能插管」 台疫情延燒 醫曝急診室塞爆像噩夢

記者蕭羽耘／台北18日電
急診科醫師田知學曝急診室現況。取材自田知學臉書
急診科醫師田知學曝急診室現況。取材自田知學臉書

台灣本土疫情延燒暴增333例確診，許多醫院急診室需負擔篩檢，以及就診人潮，甚至改至戶外門診；急診科醫師田知學昨坦言「未曾如此」，急救區、負壓隔離病房與專責病房全滿床，一位垂死無意識的老人家，病情急需急救插管，又深怕若是確診者大家恐陷染疫風險，全院只剩戶外能插管，最後家屬放棄急救，讓她眼淚不爭氣地滑落。

近日雙北地區醫院擠爆篩檢民眾與病患，導致急診病房滿床。身為第一線醫護的田知學，昨天晚間以人山人海形容急診室現況，她感嘆，全世界不是只有新冠肺炎一個病，還在思考如何疏通眼前如夢的情況，危急的情況接連而來。

當時護理師突大喊急救，田知學說，眼前不是一個急救的床位，但一位年紀非常大的老先生已經蒼白、定格了，大家衝上去壓胸、準備插管，自己趕緊請外籍看護找家屬，最後他們決定不要急救。

田知學調整情緒後，突然檢傷護理師又往急診室內大喊，有一位高燒頻死前呼吸的老人。她下意識地回應推進急診室，卻獲得「沒有床」的回應，而這幾天急診一直都處於這種狀態。

田知學眼見急診室內都是等著採檢民眾，心想「如果在這邊插管？空氣都會瀰漫著他（病患）的飛沫，萬一他是陽性，大家全部染污」，而戶外也有許多人等著篩檢，便喃喃說著：「外面！只有外面可以插管急救。」

「前兩天其他急診爆到需要在戶外急救病人是真的。」田知學說，當時看著護理師把所有可能可以就地戶外使用的急救器材推到自己眼前，為了讓家屬見老人最後一面，試著用氧氣讓病患撐著，此時的她淚水不爭氣地滑落。

田知學感嘆，這一切太不真實如噩夢般，緊急事件越演越烈，北北區好多醫院、急診水深火熱。

篩檢 台灣 疫情

上一則

台灣六醫院出現確診 亞東最嚴重

延伸閱讀

台灣六醫院出現確診 亞東最嚴重

台灣六醫院出現確診 亞東最嚴重
在家防疫怎麼吃 護理師譚敦慈提供早餐食譜

在家防疫怎麼吃 護理師譚敦慈提供早餐食譜
台新北亞東醫院7人確診 侯友宜：已掌握感染源不用擔心

台新北亞東醫院7人確診 侯友宜：已掌握感染源不用擔心
異物進眼睛先別揉 醫師教你外傷急救技巧

異物進眼睛先別揉 醫師教你外傷急救技巧

熱門新聞

確診者足跡續增，許多地方都在消毒。本報資料照片

台單日確診暴增六倍 雙北進入三級警戒

2021-05-14 23:14
台灣新冠肺炎本土病例14日大增180例，雙北警戒等級升至第三級，為期兩周。 路透

BBC：疫苗接種太慢 台灣恐從成功典範變破功遺憾

2021-05-15 15:31
衛福部長陳時中（右）12日上午到立法院衛環委員會，專題報告並備詢。(記者蘇健忠／攝影)

台再傳本土確診 疫情嚴峻 陳時中：今不會升第三級警戒

2021-05-12 00:16
薛楷莉（右）與外婆感情深厚。圖／薛楷莉提供

前主播薛楷莉轉戰護理師 搶救外婆畫面曝光

2021-05-11 11:08
搶貨排長龍 本土案例暴增，許多民眾搶購酒精、口罩、衛生紙、泡麵、罐頭等物資。記者潘俊宏／攝影

台灣新增180例中最小4歲 萬華快篩站 每10人就1確診

2021-05-15 17:10
第一排由左到右為中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、發言人莊人祥。（記者邱宜君／攝影）

台灣暴增16本土案例 3級警戒箭在弦上

2021-05-12 02:35

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
蓋茲婚外情 微軟女員工自掀性關係 蓋茲被逼離開董事會

蓋茲婚外情 微軟女員工自掀性關係 蓋茲被逼離開董事會
英最美皇室成員 戀上大32歲富翁…比她爸還年長

英最美皇室成員 戀上大32歲富翁…比她爸還年長
全家確診新冠 12天內陸續死亡 獨留8歲、6歲童成孤兒

全家確診新冠 12天內陸續死亡 獨留8歲、6歲童成孤兒
拜登：將與外國分享美國2000萬劑使用中3款疫苗

拜登：將與外國分享美國2000萬劑使用中3款疫苗
裸聊正妹人皮面具、巨乳假體一層層脫 媽呀…驚呆

裸聊正妹人皮面具、巨乳假體一層層脫 媽呀…驚呆