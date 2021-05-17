「只剩戶外能插管」 台疫情延燒 醫曝急診室塞爆像噩夢

急診科醫師田知學曝急診室現況。取材自田知學臉書

台灣 本土疫情 延燒暴增333例確診，許多醫院急診室需負擔篩檢 ，以及就診人潮，甚至改至戶外門診；急診科醫師田知學昨坦言「未曾如此」，急救區、負壓隔離病房與專責病房全滿床，一位垂死無意識的老人家，病情急需急救插管，又深怕若是確診者大家恐陷染疫風險，全院只剩戶外能插管，最後家屬放棄急救，讓她眼淚不爭氣地滑落。

近日雙北地區醫院擠爆篩檢民眾與病患，導致急診病房滿床。身為第一線醫護的田知學，昨天晚間以人山人海形容急診室現況，她感嘆，全世界不是只有新冠肺炎一個病，還在思考如何疏通眼前如夢的情況，危急的情況接連而來。

當時護理師突大喊急救，田知學說，眼前不是一個急救的床位，但一位年紀非常大的老先生已經蒼白、定格了，大家衝上去壓胸、準備插管，自己趕緊請外籍看護找家屬，最後他們決定不要急救。

田知學調整情緒後，突然檢傷護理師又往急診室內大喊，有一位高燒頻死前呼吸的老人。她下意識地回應推進急診室，卻獲得「沒有床」的回應，而這幾天急診一直都處於這種狀態。

田知學眼見急診室內都是等著採檢民眾，心想「如果在這邊插管？空氣都會瀰漫著他（病患）的飛沫，萬一他是陽性，大家全部染污」，而戶外也有許多人等著篩檢，便喃喃說著：「外面！只有外面可以插管急救。」

「前兩天其他急診爆到需要在戶外急救病人是真的。」田知學說，當時看著護理師把所有可能可以就地戶外使用的急救器材推到自己眼前，為了讓家屬見老人最後一面，試著用氧氣讓病患撐著，此時的她淚水不爭氣地滑落。

田知學感嘆，這一切太不真實如噩夢般，緊急事件越演越烈，北北區好多醫院、急診水深火熱。