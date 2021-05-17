台灣六醫院出現確診 亞東最嚴重

高雄鳳山區這家醫院附設護理之家有行政人員疑似確診，市長陳其邁下令天亮前清空消毒。記者徐如宜／攝影

本土群聚感染風暴 持續擴大，指揮中心統計，已有7家醫院出現院內確診病例，其中亞東醫院情況最為嚴重，爆發院內感染，共有8名住院患者、1名看護人員確診；此外，三總松山院區1名門診護理師參加進香團而染疫，另有北部某區域醫院4名護理師染疫，疫調進行中。

高雄市鳳山區仁惠婦幼醫院1名男性行政人員曾到台北萬華，疑似因此確診新冠肺炎，由於他工作地點在醫院護理之家，長輩體弱，市長陳其邁親自坐鎮指揮，17日晚要求先將近50位長輩移往醫院的負壓隔離病房，一切要以最高規格處理。

仁惠婦幼醫院外停放兩輛防疫遊覽車，大批穿隔離衣工作人員忙進忙出，氣氛緊繃，現場還有大批警力管制秩序。陳其邁也要求用最快時間將病患移到安全地點「19日天亮以前要清空完成消毒」。

亞東醫院醫療副院長邱冠明表示，確實出現「院內傳播鏈」，但院內醫護全採陰，院方也啟動應變程序。他說，「不會有封院的狀況」，亞東醫院是醫學中心，區內又正是現在台灣疫情 熱區，新北現在還有100多位確診者需要安置，因此，將繼續擴大專責病房，接受重症及需要隔離病患的需求。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳強調，六家有確診病例的醫院中，僅亞東醫院發生院內感染，其餘5家醫院均是具有萬華活動史的患者住院後才確診。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，亞東醫院院內感染已有9人確診，案1375為指標個案，最早發病，在住院時間，常在走廊走動，與人聊天，接觸到其他病患及看護，傳給同一間病房、隔壁床、鄰近病房等，共計6名住院病患、1名看護工和1名家屬遭到傳染。

過去7天累計784例，當中包括5名護理師，羅一鈞表示，這5人為三總松山院區參加進香團的門診護理師，以及4名北部某區域醫院4名護理師，由於4人Ct值超過34，顯示感染時間較久，正須釐清是否為偽陽性，或在更早之前感染。