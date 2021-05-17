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台灣5天2停電 蔡總統再道歉

記者黃有容、林海、王茂臻、鄭媁、丘采薇／台北報導
繼513全台大停電後，因興達電廠一號機組故障，台電在17日晚又實施分區輪流限電，新北市中和區中和路部分路段再度停電，商店看板與大樓外一片漆黑。記者侯永全／攝影
繼513全台大停電後，因興達電廠一號機組故障，台電在17日晚又實施分區輪流限電，新北市中和區中和路部分路段再度停電，商店看板與大樓外一片漆黑。記者侯永全／攝影

513大停電餘悸猶存，台電17日晚又緊急宣布分區限電。台電說明，與513大停電是人為失誤導致電網問題不同，這次分區限電確實是「供電問題」，主因興達電廠一號機下午傳故障，修復後併聯升載耗時較長，加上水情不佳，水力發電調度到晚間已經到極限，無法應付入夜後仍有大量住宅用電的需求，影響時間近兩小時。

相隔短短5天之內全台兩次分區限電，民怨沸騰。蔡英文總統17日晚在臉書上「再次抱歉」，「對於今晚部分地區臨時暫停供電，我感到非常抱歉」，「大家都很難接受短時間兩次停電，連我也很難接受。」行政院長蘇貞昌也因分區停電造成民眾生活不便與困擾，深表歉意。藍綠立委分別點名經濟部長王美花、台電董事長楊偉甫下台。

17日晚9時40分已全部恢復正常供電，楊偉甫道歉時，強調台電已經盡了最大努力，但在機組發生故障、過程當中又發電量不足，在努力調度可利用機組後，又沒有如預期般晚上用電量減少，造成水力無法支援，相關賠償將至少要比照513大停電辦理。

17日晚無預警停電後，台電舉行記者會說明缺電的原因，台電三度提到缺電的一個關鍵因素是台塑集團位於雲林麥寮的3號機17日下午「沒按照計畫起來」。但本報獨家取得的資料顯示，按照台塑集團告知台電的歲修計畫，麥寮3號機要在19日才能結束歲修正式併聯發電，卻被台電指責沒有在17日上線發電。台塑主管怒斥台電栽贓。

台電表示，興達一號機17日中午傳出鍋爐燃燒管理系統模組故障，同時下午2時9分尖峰負載達到3,744.3萬瓩，再度打破歷史5月用電紀錄，與原先預估尖峰負載3,680萬瓩出現64萬瓩落差，當時台電先以抽蓄水力全開來調度，沒想到由於疫情關係、加上天氣炎熱，民眾晚上在家吹冷氣，住宅用電量下不來，到了傍晚7時30分，負載遠超過平常夜間用電，達3,487.2萬瓩，「這是很反常的現象」。

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