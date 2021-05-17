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台新冠肺炎確診 本土激增333例

升四級警戒不代表真的封城 侯友宜：是高管制、低活動

記者張哲郢、張睿廷、李成蔭／新北報導
侯友宜再次談論自己對升四級的標準，建議中央應給予地方權力去決定。記者李成蔭／攝影
侯友宜再次談論自己對升四級的標準，建議中央應給予地方權力去決定。記者李成蔭／攝影

對於日趨嚴峻的疫情，台灣不少民眾都擔心雙北未來是否會升級四級警戒進而封城，新北市長侯友宜解釋，以17日新北狀況就已經算「類封城」狀態，所為封城不代表不能進出，而是維持較低的民生生活，提高並擴大管制。

侯友宜透露，17日是上班上課日，但他光看上午大眾運輸工具情形，搭乘人數至少減一半，公車甚至減少3分之2，還有計程車司機向他透露原本1天能載20人，整個上午只載到1人。侯友宜認為，現在新北狀態就可稱得上是「類封城」。

影片來源：聯合新聞網

侯友宜表示，大家都把封城掛嘴邊，但封城應該稱作市高度管制、低度活動，且要擴大管制，並不是不能到其他地方，而是以較低能維持民生基本生活方式去活動。

對於疫情現狀，侯友宜指出，已經慢慢走到接近第四級防疫，非必要營業場所該關就關，請市民做好準備，未來要強化三級防疫，視同走道準四級，希望能有效控制下來。

侯友宜還說，他在16日特別跟陳時中視訊討論升四級、封城一事標準到底為何，他說，中央說連續14天都要百例，如果換算成地區，是不是1天10例或是累積像3天30例就要升到四級？標準到底是以人口還是面積去算，他建議中央應給地方有彈性空間主導，相對地方也會彙整報告給中央，而新北一定會為升四級做好準備。

封城 侯友宜 疫情

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