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1張圖：全美3294萬人確診 37.1%民眾已完成接種

台新冠肺炎確診 本土激增333例

台疫情飆升 19日零時起非本國籍不可入台 轉機也不行

記者楊雅棠、邱宜君、謝承恩／台北17日電
台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（記者楊雅棠／攝影）
台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（記者楊雅棠／攝影）

台灣因應新冠肺炎本土疫情升溫，指揮中心指揮官陳時中表示，從5月19日零時起至6月18日，暫緩未持有有效居留證的非本國籍人士入境。

陳時中說，未持有我國有效居留證（含居留簽證）的非本國籍人士，暫緩入境。緊急或人道考量等採專案許可者除外。另外，也暫停旅客來台轉機。

陳時中表示，最近境外移入者少，雖然對於醫療影響小，但對於檢疫量能仍有壓力，所以做此決定。

這項措施是否也意味取消短期商務人士入境？陳時中表示，有緊急情況或人道考量可採取專案許可，但例行的短期商務都取消，如有很大的經濟需要往來，則可採專案方式進行。

而目前許多公司行號都已部分停班，外界也關心為何不乾脆直接封城在家工作。陳時中表示，「防疫沒有說乾脆就怎樣的」，每一步都需要審慎思考，因為牽一髮動全身。

他重申，防疫不是越嚴越好，乾脆封城的話，包括整體經濟活動、健康需求等，「大家能被關多久？」因此必須把分寸拿捏好，控制在最小損害範圍內。

目前雙北討論的決定在指揮中心的警戒指引裡有提到，客觀來看，萬華和北市新北案例多，地方因應做了應該做的事情，程序上還是要完備。「因應疫情需要快速動作，完備程序就可以了」。

陳時中 疫情 封城

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