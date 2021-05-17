宜蘭群聚出現第2圈傳播鏈 幸好有揪出他

宜蘭新冠肺炎疫情的第二圈傳播鏈關係圖，除了遊藝場員工外，圖中紫色襯底的7人染疫中，包括2名男常客及他們的5名親友。（圖：宜蘭縣衛生局提供）

台灣 宜蘭目前確診16例，大部分都與銀河百家樂遊藝場有關，其中一名37歲男常客（案1638）在疫情 發生馬上被隔離，他周遭5名親友陸續染疫確診，他卻一直沒狀況，直到昨天才確診，幸好疫情發生當天就鎖定隔離他，如今也終於勾稽出第二圈7人染疫傳播鏈的關連性。

羅東鎮銀河百家樂遊藝場爆群聚感染，最早是案1202的女員工到醫院就診被發現10日確診，縣衛生局當晚徹夜追蹤列管居家隔離者。中央11日所公布的5起確診病例中，除了案1202等4名女員工，還有一名男常客案1210，他們與昨天公布確診的案1638男常客，都是好朋友，大家經常玩在一起。

可是案1638於10日列入第一波居家隔離後採檢呈現陰性，也一直沒出現不適症狀，後來包括他的母親、舅舅、岳母跟兩名牌友陸續被驗出確診，此男常客竟驗不出陽性，讓防疫 人員百思不得其解，莫非還有其它傳播管道？

大家不敢掉以輕心繼續觀察，案1638男常客突然於前兩天感到身體不適，這次被驗出檢體呈現陽性，於昨天公布確診。

目前銀河百家樂遊藝場共有5名員工染疫，至於第二圈則是案1210及1638的兩位男常客（兩人是好友關係），分別傳染給另外的5名親友，終於把第二圈7人傳播鏈勾稽出來，也幸好在第一波隔離名單中就有揪出此人，控制疫情避免再擴散。