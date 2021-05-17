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台北市長柯文哲：今天確診數更高 快篩陽性率10%

新北板橋首設快篩站 160位民眾早上排隊搶篩檢

記者張睿廷、張哲郢、李成蔭／新北17日電
新北市長侯友宜上午前往板橋篩檢站，鼓勵醫護同仁。（記者張睿廷／攝影）
新北市長侯友宜上午前往板橋篩檢站，鼓勵醫護同仁。（記者張睿廷／攝影）

台灣疫情快速升溫，新北市昨日新增97例確診個案，新北市長侯友宜決定在今日下午2時於聯合醫院板橋院區設置新北首座快篩站，早上就有160多位民眾前來排隊，工作人員將在下午1時發放號碼牌。另外有民眾在排隊過程中認為市府讓民眾等太久，大聲叫罵，最後遭工作人員將其帶走安撫。

侯友宜表示，會優先針對到過萬華地區或板橋區市民為主，民眾身體有狀況也可到快篩站或鄰近篩檢醫院檢測。他表示，快篩站是能快速篩出陽性的方法，因目前板橋確診人數多，又接近萬華，必須趕快把疫者找出來。

板橋快篩站將於今日下午2時設立，首日預估民眾採檢數為200人，一大早就有民眾來排隊，工作人員不斷宣導要大家保持社交距離。

侯友宜今日開完記者會後，也於11時許到板橋篩檢站視察篩檢準備情形，並替醫護人員加油、打氣。

衛生局指出，快篩首日是從下午2點半至晚上9點，預計快篩200位民眾，18日以後的快篩，將改為上午9時至晚間9時，並於早上8時發上午號碼牌、下午1時發下午的號碼牌，並提醒民眾記得攜帶健保卡。

侯友宜也談到，提升當前對疫情救護能量為首要任務，現在負壓隔離病床狀況吃緊，已經在清空其他病床調配使用，請民眾非必要醫療需求請暫緩，市府一定會做好資源分配。

對於是否要再設立其他快篩站，侯友宜回應，新莊衛福部立台北醫院可以協調，但要看院方是否能夠負荷，也會再視疫情滾動式檢討。

侯友宜 疫情 篩檢

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