台新北亞東醫院7人確診 侯友宜：已掌握感染源不用擔心

亞東醫院爆出院內感染的可能，1名陽性確診個案至少已擴大累計達7名陽性個案。（記者張哲郢／攝影）

更新時間：台北時間11:16 （美東時間23:16）

台灣新北市亞東醫院爆出院內感染，連同最初染疫的患者已累積8人確診、傳染7人，市長侯友宜對此表示，亞東狀況明確掌握感染源，請市民朋友不用擔心。

亞東在14日檢測出1名新北市民陽性確診，前一天詢問家屬才得知病人曾出入萬華茶藝館，經擴大採檢後發現另有6名病患、1名看護遭染疫，累積8名陽性個案。

侯友宜指出，新北市第一時間就啟動應變會議，對染疫者有效隔離，也督促院內做好分艙分流管制，並迅速擴大匡列採檢，目前採檢結果皆為陰性；此外，院內也已全面消毒，因感染源明確，請市民不要擔心。

更新時間：台北時間10:15 （美東時間22:15）

新北市恐怕有院內感染要爆發？亞東醫院17日一早發表聲明，聲稱10日急診室收治一名新北居民，12日開始發燒，13日詢問家屬得知病人曾出入萬華茶藝館，14日確診為陽性個案，經擴大採檢後同病房病患與接觸照顧者已累積7名陽性個案。

亞東醫院表示，該民眾確診時，院方立即將他立即將該個案轉入負壓隔離病房，並擴大採檢同病房病患與接觸照顧者。

亞東統計，已有7名病患篩檢 結果為陽性，所有醫護通人初步篩檢皆為陰性，尚無醫護人員遭染，但據傳有1名是看護，亞東將在今日進行醫護人員第2次PCR篩檢。

為確保醫院安全，亞東醫院也公布實施以下措施

1. 門診降載

以LINE 、簡訊推播並在官網、FB通知民眾，非緊急需要請延後看診與檢查

2. 住院病人只出不進

僅收治由急診進入的急重症病患；急診病患住院前均需進行PCR篩檢

3. 擴大急診戶外工作區與PCR篩檢服務，室內進行全面清消與環境採檢

4. 對住院病人擴大篩檢

5. 8D與6B進行環境清消，派遣另一組醫護人員進駐

6. 全院醫護防護升級，注射疫苗

7. 院內醫護尤其是高風險區域5-7天定期採檢

8. 因應不斷送入的病患，重新盤點全院醫護人力與鋪排

9. 緊急採購PCR機台，將採檢量能提升1倍