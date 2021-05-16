北市新增第五處新冠快篩站 5/15快篩636人陽性率達10%

黃珊珊公布5月15日，中興院區、剝皮寮、和平院區三處快篩站的篩檢人數及陽性率，總計有636人快篩，其中陽性機率也是接近10%，不過黃珊珊強調，快篩僅管陽性，後續還要等PCR進一步檢測。圖／北市府媒體事務組提供

新冠疫情 拉警報，台北市16日再度新增89例確診病例，其中萬華區58例。許多民眾一早就到台北市政府設置的快篩站檢測 ，造成各快篩站大排長龍，台北市副市長黃珊珊16日宣布，台北市政府將在艋舺大道、西園路口的青草廣場，也就是仁濟醫院古蹟舊址設置第五處快篩站，委由三軍總醫院親自帶隊設置。

由於台北市快篩站大排長龍，是否將增加量能？黃珊珊坦言，中興、剝皮寮、和平三處快篩站已經是北市府的最大量能，已經緊繃，所以後續需要中央協調，北市府會負責硬體及裝備，需要中央與地方合作。

黃珊珊也公布5月15日，中興院區、剝皮寮、和平院區三處快篩站的篩檢 人數及陽性率，黃珊珊說，昨日5月15日，中興院區共有407人快篩、剝皮寮122人、和平院區107人，總計有636人快篩，其中陽性機率也是接近10%，不過黃珊珊強調，快篩僅管陽性，後續還要等PCR進一步檢測。

黃珊珊呼籲，新設置的青草廣場快篩站，民眾16日不要再去現場，因16日設置時，附近民眾看到已經開始排隊，16日的150名額已發放完畢，

黃珊珊提到，快篩陽性的民眾，北市府會後送到劍潭的安心檢疫所，先留置觀察短暫隔離，等專責病房開出來之後，就會轉到專責病房，所以所有的快篩陽性，北市府都會收治，不會讓社區困擾。

至於快篩站周邊，北市府也會請國軍化學兵協助清消，包括快篩站內，民眾等候區域一清空，就會清消，若有快篩陽性者，也會立刻清消，陽性者也會由消防局的高防護消防員，護送到後送的安心檢疫所，所以快篩站周邊盡可能清空，以便消防局車輛可以進出。

黃珊珊說，這次很多民眾擔心想要、快篩，但呼籲，若沒有症狀，先將快篩能量，留給有需要的民眾，目前是要讓社區內，有症況的感染者，要切斷他們的傳染鏈。也請給醫護人員鼓勵，加上天氣熱，醫護人員要穿上兔寶寶的三級防護裝，相當辛苦，請醫護人員給予鼓勵。

黃珊珊說，快篩站要設置其實並不容易設置，需要的人力包括四名醫護、醫生兩至三名、護士二至四個；還需要六個行政、兩個檢驗師，及一個指揮官，一個快篩站就需要10至15個人力。以台北市政府為例，北市府設置和平、中興，剝皮寮快篩站，已經是北市府最大量能。

所以台北市第五處快篩站是委由三總設置，所以未來若要增設，也需要中央協助協調。因中央也希望台北市廣設，但需要中央與地方合作。

甚至未來在人力允許下，北市府會盡力找適合地點廣設。現在就是要讓醫護有效調配，不會減少醫院的醫護能量。黃也說，甚至今天也有醫師公會打電話給市長柯文哲，表達願意支援，未來若有更多量能，就會增加快篩的量能及篩檢站。