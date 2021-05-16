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圖輯／3級防疫警戒開始 鏡頭下的台北

記者許正宏、林伯東／台北報導
台疫情指揮中心昨天再度宣布新增207例新冠肺炎確診病例，本土感染大爆發，周日的台北街頭猶如空城。記者許正宏／攝影
台疫情指揮中心昨天再度宣布新增207例新冠肺炎確診病例，本土感染大爆發，周日的台北街頭猶如空城。記者許正宏／攝影

台灣新冠本土疫情升溫，確診病例與日俱增，周日的台北街頭猶如空城，全台繃緊神經。這一天，台灣的朋友是怎麼度過的呢？記者記錄鏡頭下的台北。

台新冠肺炎本土疫情升溫，確診病例與日俱增，全台繃緊神經，台北寧夏夜市仍有零星民眾...
台新冠肺炎本土疫情升溫，確診病例與日俱增，全台繃緊神經，台北寧夏夜市仍有零星民眾在現場享用美食。記者林伯東／攝影
台疫情指揮中心昨天再度宣布新增207例新冠肺炎確診病例，本土感染大爆發，周日的台...
台疫情指揮中心昨天再度宣布新增207例新冠肺炎確診病例，本土感染大爆發，周日的台北街頭猶如空城。記者許正宏／攝影
台新冠肺炎本土疫情升溫，確診病例與日俱增，全台繃緊神經，台北士林夜市十分空蕩，外...
台新冠肺炎本土疫情升溫，確診病例與日俱增，全台繃緊神經，台北士林夜市十分空蕩，外送業者在路上穿梭。記者林伯東／攝影
台疫情指揮中心昨天再度宣布新增207例新冠肺炎確診病例，本土感染大爆發，周日的西...
台疫情指揮中心昨天再度宣布新增207例新冠肺炎確診病例，本土感染大爆發，周日的西門町猶如空城。記者許正宏／攝影
台疫情指揮中心昨天再度宣布新增207例新冠肺炎確診病例，本土感染大爆發，周日的西...
台疫情指揮中心昨天再度宣布新增207例新冠肺炎確診病例，本土感染大爆發，周日的西門町猶如空城。記者許正宏／攝影
台新冠肺炎本土疫情升溫，確診病例與日俱增，全台繃緊神經，台北士林夜市沒有人潮，攤...
台新冠肺炎本土疫情升溫，確診病例與日俱增，全台繃緊神經，台北士林夜市沒有人潮，攤商滑手機等待顧客光臨。記者林伯東／攝影
台疫情指揮中心昨天再度宣布新增207例新冠肺炎確診病例，本土感染大爆發，周日的西...
台疫情指揮中心昨天再度宣布新增207例新冠肺炎確診病例，本土感染大爆發，周日的西門町猶如空城。記者許正宏／攝影
台新冠肺炎本土疫情升溫，確診病例與日俱增，全台繃緊神經，台北士林夜市許多攤商沒有...
台新冠肺炎本土疫情升溫，確診病例與日俱增，全台繃緊神經，台北士林夜市許多攤商沒有營業，整條夜市只有零星的逛街民眾。記者林伯東／攝影
台疫情指揮中心昨天再度宣布新增207例新冠肺炎確診病例，本土感染大爆發，周日的台...
台疫情指揮中心昨天再度宣布新增207例新冠肺炎確診病例，本土感染大爆發，周日的台北街頭猶如空城。記者許正宏／攝影
台疫情指揮中心昨天再度宣布新增207例新冠肺炎確診病例，本土感染大爆發，周日的西...
台疫情指揮中心昨天再度宣布新增207例新冠肺炎確診病例，本土感染大爆發，周日的西門町猶如空城。記者許正宏／攝影

台灣 疫情

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