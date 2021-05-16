圖輯／3級防疫警戒開始 鏡頭下的台北

台疫情指揮中心昨天再度宣布新增207例新冠肺炎確診病例，本土感染大爆發，周日的台北街頭猶如空城。記者許正宏／攝影 台灣新冠本土疫情升溫，確診病例與日俱增，周日的台北街頭猶如空城，全台繃緊神經。這一天，台灣的朋友是怎麼度過的呢？記者記錄鏡頭下的台北。 台新冠肺炎本土疫情升溫，確診病例與日俱增，全台繃緊神經，台北寧夏夜市仍有零星民眾在現場享用美食。記者林伯東／攝影 台疫情指揮中心昨天再度宣布新增207例新冠肺炎確診病例，本土感染大爆發，周日的台北街頭猶如空城。記者許正宏／攝影 台新冠肺炎本土疫情升溫，確診病例與日俱增，全台繃緊神經，台北士林夜市十分空蕩，外送業者在路上穿梭。記者林伯東／攝影 台疫情指揮中心昨天再度宣布新增207例新冠肺炎確診病例，本土感染大爆發，周日的西門町猶如空城。記者許正宏／攝影 台疫情指揮中心昨天再度宣布新增207例新冠肺炎確診病例，本土感染大爆發，周日的西門町猶如空城。記者許正宏／攝影 台新冠肺炎本土疫情升溫，確診病例與日俱增，全台繃緊神經，台北士林夜市沒有人潮，攤商滑手機等待顧客光臨。記者林伯東／攝影 台疫情指揮中心昨天再度宣布新增207例新冠肺炎確診病例，本土感染大爆發，周日的西門町猶如空城。記者許正宏／攝影 台新冠肺炎本土疫情升溫，確診病例與日俱增，全台繃緊神經，台北士林夜市許多攤商沒有營業，整條夜市只有零星的逛街民眾。記者林伯東／攝影 台疫情指揮中心昨天再度宣布新增207例新冠肺炎確診病例，本土感染大爆發，周日的台北街頭猶如空城。記者許正宏／攝影 台疫情指揮中心昨天再度宣布新增207例新冠肺炎確診病例，本土感染大爆發，周日的西門町猶如空城。記者許正宏／攝影 台灣 疫情 上一則 台股周一開盤若重挫 國安基金備戰 信心喊話基本面仍佳
FB留言