圖輯／3級防疫警戒開始 鏡頭下的台北

台疫情指揮中心昨天再度宣布新增207例新冠肺炎確診病例，本土感染大爆發，周日的台北街頭猶如空城。記者許正宏／攝影

台灣 新冠本土疫情 升溫，確診病例與日俱增，周日的台北街頭猶如空城，全台繃緊神經。這一天，台灣的朋友是怎麼度過的呢？記者記錄鏡頭下的台北。