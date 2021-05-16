稱「居家檢疫產生餓死幻覺」 台男偷跑出家門遭罰

居家檢疫的黃男違規外出，還隱匿行蹤，他辯稱快餓死，新北地院認定新北市府開罰20萬合理。圖／本報系資料照

台灣 新北市三重一名黃姓男子去年3月從菲律賓回台灣，疾管署通知他要居家檢疫到4月3日，但黃男卻在3月27日偷跑出門，先搭計程車到台北市的KTV找朋友，再到家附近的超商 買東西。黃男遭新北市府依傳染病防治法開罰20萬，但他辯稱在家餓了2天，產生快餓死的幻覺，只好外出，他提出訴願遭駁回，因此向法院提出行政訴訟，要求法院撤銷原處分及訴願。新北地方法院判黃男敗訴，可上訴。

判決指出，黃姓男子去年3月19日從菲律賓返台，由於正值新冠肺炎疫情期間，疾管署通知黃男要居家檢疫到4月3日。但黃男卻在3月27日晚間將手機 關機，偷跑出去，先搭計程車到台北市中山區的KTV找朋友聊天，再搭計程車回家，並在附近超商購物。

由於黃男的手機訊號消失，要進家門時，剛好遇到來訪查的員警，他向員警謊稱只買了一瓶優酪乳就回家，隱匿曾搭計程車找朋友一事。新北市府調查發現黃男的外出軌跡以及曾向員警隱匿行蹤，因此依傳染病防治法開罰20萬(新台幣，下同，約7153美元)。

黃男不服遭罰，他辯稱3月27日當天是周五晚上，他發現身上的現金跟存糧都已經用罄，身上也沒有信用卡。他說當時已經快兩天沒吃飯，家人都在外地，他打電話給里長也沒接，當下產生會在檢疫期間餓死的幻覺。因此他在恐慌之際，就決定外出跟友人求救。

黃男表示，他當時的身體精神健康可能遭受侵害，符合行政罰法的避免緊急為難而出於不得已的行為，他認為開罰20萬太高，要求裁罰最低金額5萬元。

新北市府則表示，黃男的行為不符合緊急避難，若他的物資短缺，應該請區公所里幹事、親友將物資放在他家門口，而不是直接外出。且他曾向警方隱匿行蹤，因此違規程度高，應開罰20萬元。

新北地院審理指出，黃男明知居家檢疫規範，在居家檢疫時應可掌握物資情況，且里幹事每天都有關懷追蹤，應該沒有聯絡不上的狀況，黃男卻輕率的跑出家門，且隱匿曾到人潮聚集場所一事，因此加重開罰20萬合理，因此新北院判他敗訴，可上訴。