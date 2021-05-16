時隔330天 圓山飯店再度點燈「平安」 為台灣祈福

圓山大飯店再度點燈，排出「平安」字樣。圖／圓山大飯店提供

在疫情 升溫，全台民眾一同齊心防疫 的情況下，台北圓山大飯店再度於5月16日晚間，以房間燈光點出大大的「平安」二字，盼求台灣人民共同一起平安度過難關。也是繼去年6月20日的「RELAX」之後，圓山再度因疫情點燈。

自新冠肺炎疫情爆發以來，圓山大飯店在2020年4月14日首度點燈，排出「ZERO」字樣，藉此慶祝久違的零確診，當時也吸引大批民眾搶拍，並且引發點燈風潮。後來在不同階段，也曾排出過為醫護人員致敬的「SALUTE」、為全台打氣的「加油」，還有「平安」、「HERO」等等不同字眼。最近一次的圓山點燈，即是在去年6月20日的防疫新生活運動中，點下「RELAX」字樣。而在事隔330天之後，圓山再度因疫情而點下「平安」字樣。

除了點起「平安燈」之外，因應政府防疫政策，圓山自5月17日至5月21日期間，也調整部份營運項目。其中圓苑餐廳正常營業，並提供外帶服務；松鶴餐廳早餐提供房客外帶服務，午、晚餐提供Semi buffet。而金龍餐廳、牛排館則是暫停營業。另外館內的三溫暖、健身 房、游泳池、兒童遊戲區等設施，均暫停開放。

其他如香格里拉台北遠東國際大飯店，同樣關閉健身房、三溫暖設施與Qi Spa，頂樓戶外泳池則維持開放但需限額10位。即日起至5月28日期間，香宮、大廳茶軒、The Cake Room維持正常營業，其餘餐廳與酒吧暫不營業。