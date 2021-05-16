台民代爆確診病人沒病床 指揮中心要求全台醫院降載

台灣中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩（第一排由左到右） 、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、發言人莊人祥、衛生福利部次長石崇良。第二排左至右為醫療應變組副組長羅一鈞、防疫醫師陳婉青。（記者楊雅棠／攝影）

台灣新冠肺炎 確診人數激增，恐怕也出現確診者等不到病床的情況。台北市議員游淑慧便表示收到民眾求救，稱自己家人確診卻還無法送診。指揮中心16日宣布，全國醫療機構實施門診營運降載、暫停國際醫療等四大措施。另針對個案足跡，指揮官陳時中表示，考量各縣市政府對於發布標準有疑慮，以及個人隱私和防治傳染病蔓延，訂定統一活動史發布原則供各直轄市政府參考，也會登錄平台讓大家看到整體疫調。

專家諮詢小組召集人張上淳表示，因應國內新冠肺炎疫情 進入社區流行階段，為確保國內醫療院所對疫情的因應及保全醫療量能，即日起全國醫療機構實施下列醫療應變作為：

一、 門診營運降載：

（一） 依病人治療之急迫性需求等，評估病人且綜合考量延遲提供病人診療的風險及疾病傳播的風險後，決定提供或延遲診療。

（二） 可延遲診療之醫療暫緩（如：健檢、美容、預定手術或檢查、物理及職能復健等）。

二、 加強社區監測通報採檢：

（一） 病人於入院前一律篩檢，採檢後至入院前待在家中，避免外出。緊急需住院者，於入住病房前一律採檢。

（二） 倘若病人檢驗結果為陰性，僅能作為當下疾病狀態之判定，但無法排除病人為已遭感染但尚在潛伏期的症狀前期(pre-symptomatic)的可能，因此應持續監測健康狀況。

（三） 住院期間若出現發燒、呼吸道症狀、味覺嗅覺喪失、不明腹瀉等COVID-19相關症狀或醫師懷疑時進行採檢。

三、 加強員工健康監測：

（一） 落實工作人員每日體溫量測及健康狀況監測（包括體溫及相關症狀），並確實登錄，有疑似症狀應立即通報採檢。

（二） 定期（5-7天）針對高風險單位醫療照護相關工作人員(如：急診、加護病房及專責病房等)進行鼻咽或深喉唾液採檢。

四、 國際醫療暫停(特殊或緊急採專案許可除外)。

指揮中心指出，台灣醫療機構相關應變策略，將視疫情狀況滾動修正相關規定。