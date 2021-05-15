我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

趙小蘭：亞裔應獲得尊重 而非承受「滾回中國」侮辱

吹響黃口哨 16城示威促眾院通過「反亞裔仇恨法案」

台灣疫情升溫 新加坡要求入境旅客隔離21天

中央社／台北16日電
台灣本土疫情升溫，新加坡要求由台灣入境的新加坡公民、永久居民、長期准證持有者須隔離21天。圖為桃園機場。（本報資料照片）
台灣本土疫情升溫，新加坡要求由台灣入境的新加坡公民、永久居民、長期准證持有者須隔離21天。圖為桃園機場。（本報資料照片）

台灣本土疫情升溫，新加坡將加強相關邊境管制措施，要求由台灣入境的新加坡公民、永久居民、長期准證持有者須隔離21天，除了抵境時須接受病毒檢測外，隔離期間還要另外採檢2次。

此外，過去21天內曾有台灣旅遊史的短期旅客將無法持航空通行證（Air Travel Pass, ATP）入境新加坡。

台灣近來2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情升溫，15日新增180起本土病例，創下單日最高紀錄。台灣中央流行疫情指揮中心宣布，台北市與新北市即日起至5月28日升至第三級疫情警戒。

有鑒於台灣確診人數上升，新加坡衛生部15日深夜發布新聞稿表示，將加強對台灣的邊境管制措施，自16 日23時59分起生效。

新措施包括過去21天內有台灣旅遊史的新加坡公民、永久居民及長期准證持有者入境新加坡後須在指定隔離設施隔離14天，之後還須在自己的住所隔離7天。不僅抵境後須在機場接受檢測，隔離第14天、隔離結束前也要採檢。

衛生部表示，非新加坡公民、非永久居民的旅客若在入境前21天內有台灣旅遊史，必須在搭機前72小時內接受檢測，旅客出示有效的陰性報告是獲准入境新加坡的條件之一。

另外，衛生部指出，過去21天內有台灣旅遊史的短期旅客將無法使用航空通行證入境新加坡。

衛生部表示，所有過去21天內曾到台灣的旅客若在15日零時1分至16日23時59分之間入境新加坡，必須在抵星後第3天及第7天接受採檢，費用由新加坡政府負擔。受影響的旅客將被通知檢測相關細節。

新加坡先前將台灣視為低風險地區，自去年12月18 日起，來自台灣的旅客可向星方申請航空通行證。旅客抵星後須在機場自費接受PCR核酸檢測，若檢測結果為陰性，即可獲准在新加坡活動，無須隔離。

除了台灣以外，新加坡本週稍早也因越南疫情升溫而宣布緊縮對越南的入境管制措施。目前只有來自澳洲、紐西蘭、汶萊、中國的短期旅客可申請航空通行證作為入境許可，旅客抵星後在機場接受病毒檢測，若結果呈陰性就無須隔離。

台灣 新加坡 檢測

上一則

台灣新增180例中最小4歲 萬華快篩站 每10人就1確診

延伸閱讀

休士頓美福藥局 為外國入境民眾免費施打疫苗

休士頓美福藥局 為外國入境民眾免費施打疫苗
染疫？泰王傳因「呼吸道問題」送加護病房

染疫？泰王傳因「呼吸道問題」送加護病房
港星旅遊泡泡難吹起 經濟復甦路仍遙

港星旅遊泡泡難吹起 經濟復甦路仍遙
不收餐盤罰1500元：新加坡小販中心「小吃餐桌整潔令」

不收餐盤罰1500元：新加坡小販中心「小吃餐桌整潔令」

熱門新聞

衛福部長陳時中（右）12日上午到立法院衛環委員會，專題報告並備詢。(記者蘇健忠／攝影)

台再傳本土確診 疫情嚴峻 陳時中：今不會升第三級警戒

2021-05-12 00:16
確診者足跡續增，許多地方都在消毒。本報資料照片

台單日確診暴增六倍 雙北進入三級警戒

2021-05-14 23:14
薛楷莉（右）與外婆感情深厚。圖／薛楷莉提供

前主播薛楷莉轉戰護理師 搶救外婆畫面曝光

2021-05-11 11:08
第一排由左到右為中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、發言人莊人祥。（記者邱宜君／攝影）

台灣暴增16本土案例 3級警戒箭在弦上

2021-05-12 02:35
台灣新冠肺炎本土病例14日大增180例，雙北警戒等級升至第三級，為期兩周。 路透

BBC：疫苗接種太慢 台灣恐從成功典範變破功遺憾

2021-05-15 15:31
台灣中研院研究員何美鄉說，「這是一個非常難防的疫情，不能怪罪任何人。」，這時候指責誰錯，都無助疫情。記者陳婕翎／攝影

台灣防疫模範生為何淪落？ 中研院專家提兩點建議

2021-05-12 12:51

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
中國首次 火星探測器「天問一號」成功著陸

中國首次 火星探測器「天問一號」成功著陸
新冠病毒難纏？這國家接種率全球最高 疫情仍蔓延

新冠病毒難纏？這國家接種率全球最高 疫情仍蔓延
台單日確診暴增六倍 雙北進入三級警戒

台單日確診暴增六倍 雙北進入三級警戒
攻擊美油管駭客伺服器遭關閉 到手贖金不翼而飛

攻擊美油管駭客伺服器遭關閉 到手贖金不翼而飛
挺川者收買女間諜用美人計 誘反川官員掉陷阱

挺川者收買女間諜用美人計 誘反川官員掉陷阱