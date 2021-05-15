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台灣新增180例 最小4歲 萬華快篩站 每10人就1確診

BBC：疫苗接種太慢 台灣恐從成功典範變破功遺憾

台灣新增180例中最小4歲 萬華快篩站 每10人就1確診

聯合報系記者／台北報導
搶貨排長龍 本土案例暴增，許多民眾搶購酒精、口罩、衛生紙、泡麵、罐頭等物資。記者潘俊宏／攝影
搶貨排長龍 本土案例暴增，許多民眾搶購酒精、口罩、衛生紙、泡麵、罐頭等物資。記者潘俊宏／攝影

台灣疫情急遽惡化，15日新增180例本土確診個案，其中雙北(台北市和新北市)就達164例，台灣行政院上午宣布台北市和新北市的防疫等級提升至第三級。本土個案人數暴增，專家指出，台灣防疫政策面臨重要分水嶺，防疫重點應從境外防堵，轉為境內減害。

本土病例數從兩位數邁進三位數，案例集中彰化以北等八縣市，台北市萬華區快篩站陽性率竟達10%，還有132例感染源尚待釐清。

何時高峰 陳時中：無法預期

這波群聚感染風暴何時達到高峰？指揮中心指揮官陳時中坦言，「無法預期」，因為這波疫情才剛發生兩三天，規模龐大，加上英國變異株傳染力高，很難以現有模式推估，沒辦法算得很準。

確診最小四歲 四例學生

新增個案中，68名男性、112名女性，從4歲至86歲，近半數40至59歲，三成為60歲以上，有四例是學生；台北市89例，多集中萬華區；其次新北市75例，多集中板橋及新莊區；彰化縣六例，宜蘭縣及桃園縣各四例，台中市及基隆市各一例。

社區感染自5月11日延燒後，累計三起群聚，萬華茶藝館相關從23例增至66例，新北獅子會群聚從25例增至29例，宜蘭遊藝場從九例增至十例，以上三大群聚共105例。

昨天新增180例中，43例與萬華茶藝館群聚有關，四例源於獅子會群聚，一例為宜蘭羅東遊藝場，其餘132例感染源尚待釐清。

指揮中心也公布最新病毒基因序列，華航及諾富特、新北獅子會、羅東遊藝場、萬華茶藝館皆有病例基因序列相同，認定同一序列病毒株相互傳播。

陳時中表示，患者感染地不同，但有關聯性；由於本土病例增加，資源要用在刀口上，昨天發布後，未來不再基因定序。

確診搭台鐵 板橋至台南

各地陸續傳出確診個案，一名疑似旅客前天從板橋車站搭乘自強號至台南車站，陳時中昨證實，該名個案已確診，將於今天公布。如果加上這一例，昨天的本土病例數則為181例。

中央不再公布個別疫調

短短四天新增200多例本土病例，各地確診者、個案足跡或消毒地點訊息頻傳，陳時中昨天表示，針對確診者個案、足跡等情況，中央將授權地方每天更新資訊，中央不再公布個別疫調。昨天記者會中，陳時中也不再逐一解釋單一案病史、活動史。

截至目前，台灣累計1475例確診，境外移入1078例，本土344例。確診個案中12人死亡，目前有12人出現嚴重肺炎或呼吸衰竭，其中六人在加護病房，四人使用呼吸器，一人使用葉克膜。

陳時中 台灣 防疫

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