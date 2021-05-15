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BBC：疫苗接種太慢 台灣恐從成功典範變破功遺憾

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BBC：疫苗接種太慢 台灣恐從成功典範變破功遺憾

國際中心／綜合外電
台灣新冠肺炎本土病例14日大增180例，雙北警戒等級升至第三級，為期兩周。 路透
台灣新冠肺炎本土病例14日大增180例，雙北警戒等級升至第三級，為期兩周。 路透

台灣新冠肺炎本土病例14日大增180例，雙北警戒等級升至第三級。由於台灣之前的抗疫經驗全球有目共睹，因此最新情勢發展國際媒體也大幅加以報導。包括BBC和彭博資訊等外媒，報導重點都指向近日確診病例突然爆增，恐讓台灣的成功故事，因為疫苗接種速度太慢而破了功。

英國BBC中文網報導，台灣在全球新冠疫情大流行中，一直可以有效防止疫情擴散，曾被形容是全球的防疫典範，但自4月底華航貨機機師在一家防疫旅館爆發群聚感染事件後，就開始出現感染源頭不明的個案。

彭博資訊報導指出，在這波確診數激增之前，台灣跟新加坡、澳洲、紐西蘭和中國一樣，是全球少數幾個幾乎完全消滅病毒的地方。但過去這一周來情勢驟變，衛生當局一直苦苦掙扎，難以抑制從一家隔離機師所用飯店緩慢擴散開來的疫情。

英國衛報（Guardian）報導，這波疫情幾乎讓台灣措手不及。台灣當局很早就開始管控邊界，且執行嚴格的飯店與居家隔離措施，但就像太平洋地區幾個先前有著成功的抗疫經驗國家一樣，台灣的疫苗接種率很低，至少部分是因為很難說服民眾接種疫苗。

BBC指出，目前台灣提供施打的疫苗，是阿斯利康（AstraZeneca）疫苗。但由於台灣一直以來管控疫情得宜，民眾施打意願不高，加上過去傳出這款疫苗造成若干人出現血栓症狀，因此自從今年3月台灣開放疫苗施打至今，疫苗接種率十分低，不到1％。

其實早在今年3月，包括華爾街日報（WSJ）等國際媒體便已點出，包括台灣等亞洲國家以邊境管制等措施，有效防堵疫情，但也因而減輕這些國家迅速施打疫苗的緊迫感，導致這些防疫模範生疫苗施打速度不如歐美國家，恐在全球經濟復甦中落居後段班。

台灣 疫苗 疫情

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