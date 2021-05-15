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台灣蘋果日報停刊解僱326人 工會盼依法展開協商

中央社台北15日電
台灣「蘋果日報」18 日起停刊紙本。中央社
台灣「蘋果日報」18 日起停刊紙本。中央社

台灣蘋果日報」18 日起停刊紙本，台灣蘋果日報工會今天發布聲明，盼台灣蘋果日報善盡企業社會責任，依法處理勞資關係，與工會展開協商，開放同事依自願資遣、考績等調整人力結構。

「台灣蘋果日報」14日宣布18日將停刊紙本，台灣蘋果日報工會證實，公司將裁員326人，而台北市勞動局14日表示，尚未收到申請大量解僱通報。

台灣「蘋果日報」工會今天在臉書粉絲專頁貼出聲明表示，這一波裁員中，台灣蘋果日報並未向員工說明未來所需人力與配置，而台灣蘋果日報近年的經營方針，從數位、紙媒分家、轉至付費訂閱制、再轉為取消訂閱並將紙媒併入數位，其中有員工從數位部門轉到紙媒並非都是自願，有的人甚至被迫抽籤決定。

工會聲明表示，一連串決策轉型失敗後，「負責決策的管理層稱『自願列入資遣名單』，但一路配合的同事卻要『被迫』承擔後果，工會無法接受。」

聲明中也提及多年考績評為「表現良好」的工會理事長也被裁員，同時公司未依「大量解僱勞工保護法」報備及與工會協商，甚至把工會理事長列入資遣名單，意圖弱化工會能量。

工會表示，希望台灣蘋果日報善盡企業社會責任，依法處理勞資關係，依「大量解僱勞工保護法」與工會展開協商，開放同事依自願資遣、考績等調整人力結構，否則工會將向勞動部提出不當勞動行為救濟。

台灣 蘋果 裁員

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