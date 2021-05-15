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1張圖看疫情：全美3289萬人確診 36.2%民眾已完成接種

台單日確診暴增六倍 雙北進入三級警戒

雙北疫情升至第三級 全台地方規範圖卡一次看

記者陳雨鑫、李樹人、蕭羽耘／台北報導
提升疫情警戒標準至第三級。圖：指揮中心提供
提升疫情警戒標準至第三級。圖：指揮中心提供

因應社區傳播有擴大趨勢，指揮中心自即日起至5月28日提升雙北地區疫情警戒至第三級，加嚴、加大全國相關限制措施，嚴守社區防線。中央流行疫情指揮中心今表示，因應目前國內新冠疫情持續嚴峻，雙北地區陸續發生感染來源不明的病例及群聚事件，研判社區傳播已有擴大趨勢，自即日起至5月28日提升雙北地區疫情警戒至第三級，加嚴、加大限制措施，以防範發生大規模社區傳播，措施如下：

提升疫情警戒標準至第三級。圖：指揮中心提供
提升疫情警戒標準至第三級。圖：指揮中心提供

提升疫情警戒標準至第三級。圖：指揮中心提供
提升疫情警戒標準至第三級。圖：指揮中心提供

提升疫情警戒標準至第三級。圖：指揮中心提供
提升疫情警戒標準至第三級。圖：指揮中心提供

一、全國性措施：

關閉休閒娛樂場所，包括歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店(廊)、錄影節目帶播映場所(MTV)、視聽歌唱場所(KTV)、理容院(觀光理髮、視聽理容)、指壓按摩場所、健身休閒中心(含提供指壓、三溫暖等設施之美容瘦身場所)、保齡球館、撞球場、健身中心(含國民運動中心)、室內螢幕式高爾夫練習場、遊藝場所、電子遊戲場、資訊休閒場所、麻將休閒館及其他類似場所。

全國宗教祭祀場所活動部分，全面停止進香團與遶境相關活動，包括寺院、宮廟、教堂(教會)及其他類似場所之活動應落實實聯制與社交距離並加強清消。

全國中、小學校園停止對外開放。

全國社團停止交接活動。

二、第三級警戒區域(台北市、新北市)措施(時間5月15日至5月28日)：

除關閉休閒娛樂場所外，同時關閉觀展觀賽場所，包括展覽場、電影片映演場所(戲院、電影院)、集會堂、體育館、活動中心、展演場所(音樂廳、表演廳、博物館、美術館、陳列館、史蹟資料館、紀念館)、室內溜冰場、室內游泳池、遊樂園、專營兒童遊戲場及其他類似場所。以及教育學習場域，包括社區大學、樂齡學習中心、訓練班、K書中心、社會教育機構(社會教育館、科學教育館、圖書館)及老人共餐活動中心等其他類似場所。

外出時全程佩戴口罩。

避免不必要移動、活動或集會。

停止室內5人以上、室外10人以上之家庭聚會(同住者不計)和社交聚會。

自我健康監測，有症狀應就醫。

營業場所及洽公機關(構)應落實人流管制，戴口罩、保持社交距離。

職場及工作處所應遵守企業持續營運指引之防疫規定，落實個人及工作場所衛生管理，啟動企業持續營運因應措施，如異地或遠距辦公、彈性時間上班。

餐飲場所應遵守實聯制、社交距離、隔板等防疫措施，無法落實則採外帶。

婚、喪禮應落實實聯制與社交距離並加強清消。

公共場域、大眾運輸加強清消。

社交距離 疫情 教育

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