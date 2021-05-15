台疫情升溫迎挑戰 旅美華人分享11點居家防疫建議

王宏恩以在美國居家避疫一年的經驗，鼓勵台灣民眾做好準備不用恐慌。取材自王宏恩臉書

雙北防疫升至三級，關閉公共場所、限制聚會人數，對台灣 民眾來說是全新挑戰。美國 內華達大學拉斯維加斯分校政治系助理教授王宏恩在臉書上分享給民眾的11點建議，從生活與工作規畫，到照顧小孩，是他一年多來的親身體驗，因防疫規定而手腳大亂的民眾不妨參考。

美國CDC13日更新防疫指南，已完成新冠疫苗接種者，室內外無論人數多寡，不用戴口罩。

王宏恩說，他已經14個月沒有進辦公室，上課或開會都是遠距，兒女本月起剛回到學校上課；加州 人口是台灣的兩倍，年初加州最高峰是一天4萬例，今日確診數2000例，加州民眾幾乎當沒事了一樣沒戴口罩、亂逛和吃餐廳。

他鼓勵民眾，不要太緊張，勤洗手、待在家幾周，很快就會過去了。

以下是王宏恩給出的建議：

1. 物資沒有不夠。因為大家沒去餐廳，反而美國牛肉跟牛奶都過剩倒掉。上個月紐約時報新聞，衛生紙銷量大跌，因為美國人還沒把去年買的衛生紙擦完。

2. 台灣外送比美國還發達一百倍，但是拿到外送箱用酒精都全部擦一次（不要買酒精棉布，請留給糖尿病患者）。

3. 先確定自己跟公司的遠距工作模式，把相關設備買好。

4. 在家區分出明確的工作區域、休息區域跟運動區域，在休息區就不要想工作。

5. YouTube有很多瑜伽跟室內有氧都很值得每天看，每天固定時間運動。

6. 因為工作得更常盯電腦，建議買一些不用盯電腦的娛樂，例如桌遊、樂器、書、烘培食譜。

7. 有小孩的朋友，建議可以買：作業本、畫畫紙、色紙、科學教具（例如一些紙杯、厚紙板、小馬達等）、樂高、小樂器、瑜珈墊、種綠豆。讓小孩每天都要完成固定分量的作業以及運動。

8. 假如很久沒開同學會，可以約開個線上同學會。

9. 很多小餐廳會第一線受到衝擊，服務生們不是失業就轉成外送，可以吃飯時跟老闆提醒、要個以後外送的電話。

10. 購買自己剪頭髮的工具跟打掃家裡的用具（順便大掃除，你有多久沒擦你家玻璃了）。

11. 假如真的覺得心理有狀況，不要撐，請預約線上心理諮詢。