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台單日確診暴增六倍 雙北進入三級警戒

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台單日新增180本土案例 擬推輕症10天解隔離新制

記者陳雨鑫／台北15日電
台灣行政院院長蘇貞昌（左三）視察「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心」，為中央流行疫情指揮中心指揮官、衛生福利部部長陳時中（左二）與整個指揮中心加油打氣。記者蘇健忠／攝影
台灣行政院院長蘇貞昌（左三）視察「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心」，為中央流行疫情指揮中心指揮官、衛生福利部部長陳時中（左二）與整個指揮中心加油打氣。記者蘇健忠／攝影

台灣行政院今天上午召開臨時記者會，因我國單日確診人數高達180人，疫情嚴峻，雙北即起升級為第三級警戒，同時宣布全國相對施行措施。衛福部部長陳時中今於記者會說，目前輕症收治醫院會擠壓到醫療量能，已提出相對應的解隔離新制。據悉，未來輕症患者且Ct值高，全數送至集中檢疫所，隔離10天只要雙採陰即回到社區。指揮中心專家諮詢小組成員黃高彬證實，上周小組內已提出解隔離新制方案給指揮中心參考。

社區感染從5月11日爆發，本土確診案例從7例（含機師家人）、16例、13例、29例，今天一次暴增180例。間隔一天，確診患者六倍成長。國內的負壓隔離病房約1000多間，已經使用600多間，目前確診者大多都是輕症，若所有輕症都往醫院送，醫療量能將瞬間崩潰，也會相繼出現院內感染的可能，最後導致全境擴散。

黃高彬表示，輕症患者雖然會有發燒、上呼吸道症狀，但是Ct值通常都很高，顯示病毒量不多，同時傳染力也不強，僅需支持性療法多能戰勝病毒，現在輕症患者或是無症狀患者，只要確診都會往醫院送，為避免醫院滿載，上周專家諮詢委員會召開會議時，就提出輕症不要再送醫院，而是送往集中檢疫所隔離，隔離期滿10天，且雙採陰即可解除隔離。

黃高彬表示，當初沒有思考比照國外，輕症直接在家隔離，主要是家庭的狀況太難掌握，輕症傳染力雖然不強，但還是具有傳染力，因此最後是建議以集中檢疫所隔離為主。

台灣 陳時中 疫情

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