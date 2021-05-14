台單日確診暴增六倍 雙北進入三級警戒

確診者足跡續增，許多地方都在消毒。本報資料照片

台灣 行政院15日上午臨時舉行記者會，由行政院長蘇貞昌宣布，14日全台新冠肺炎確診案例達180人，較前一天確診29人暴增六倍；蘇貞昌說，已徹夜開會研擬因應措施，並向蔡英文總統報告，將祭出更嚴格的防疫 措施。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，「雙北」台北市、新北市防疫警戒從5月15日到5月28日升到三級，另外，關閉全台娛樂場所，宗教祭祀場所，全面禁止遶境、進香團。

陳時中說，要求減少流動風險、降低活動規模，外出全程配戴口罩，停止室內5人，室外10人以上聚會，有症狀一定要就醫採檢，另外，也要求醫院大量設置戶外篩檢站。而三級區域的室內游泳池、展覽場、電影院等場所也要關閉。

台北市長柯文哲 上午表示，因應疫情變化，台北市宣布即刻起正式啟動「第三階段防疫計畫」，管控將再升級，請市民朋友做好準備。目前柯文哲召集台北市全市有負壓隔離病房的醫院院長，召開醫療應變小組，相關細節，下午統一記者會說明。

新北市政府表示，新北市長侯友宜目前正召開防疫應變會議，即刻起也正式宣布新北市進入三級警戒，請市民朋友即刻起配合，室內室外全戴上口罩，若非必要不要外出。