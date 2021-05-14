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CDC公布新防疫措施後 口罩該怎麼戴？

台灣本土疫情爆發 蕭美琴：爭取商購疫苗如期交貨

記者張文馨／華盛頓報導
駐美代表蕭美琴表示，正在積極接洽台灣對美商購疫苗，關切交貨進度，包括台灣對美採購的阿斯特捷利康（AZ）和莫德納（Moderna）疫苗，正以「如期送達」為目標。華盛頓記者張文馨／攝影
駐美代表蕭美琴表示，正在積極接洽台灣對美商購疫苗，關切交貨進度，包括台灣對美採購的阿斯特捷利康（AZ）和莫德納（Moderna）疫苗，正以「如期送達」為目標。華盛頓記者張文馨／攝影

台灣本土疫情持續延燒，駐美代表蕭美琴14日在雙橡園表示，正在積極接洽台灣對美商購疫苗，關切交貨進度，包括台灣對美採購的阿斯特捷利康（AZ）和莫德納（Moderna）疫苗，正以「如期送達」為目標。

蕭美琴表示，全球疫苗市場大亂，我們還是努力爭取讓國人權益優先被照顧；目前AZ已有少量疫苗抵台，本土疫情爆發提高國人施打意願，莫德納本來預計下月開始送達，正在努力爭取如期到貨。

蕭美琴說，截至上周，駐美處對美方交涉重點在如何協助邦交國取得新冠疫苗；不過台灣發生本土疫情，國人對疫苗期待比較迫切，這周起也非常積極接洽。

趁著全球對疫苗需求大增，中國大陸大肆進行疫苗外交，利誘台灣的邦交國外交轉向。蕭美琴說，美方充分掌握了解，台美雙邊持續溝通，台灣也希望美國在國內疫苗普及達一定程度後，趕快釋出疫苗。

蕭美琴說，不只是美國，許多歐洲國家都層層管制疫苗輸出，從她們的角度，以照顧自己國人接種疫苗為首要，駐美處對美國政府和國會議員持續表達，希望盡早釋出疫苗。

除了疫苗之外，製造疫苗的原料也是各國重要戰略物資，嚴格管控，被問到國際現況是否會影響台灣國產疫苗的研發進度與產能，蕭美琴表示，美國正希望結合理念相近、有技術也有能量的國家，擴大全球疫苗生產，台灣會進一步與美洽談，結合國內夠實力的廠商加入這項夥伴關係。

蕭美琴說，其中涉及生產線建立、技術移轉與授權等商業談判，這是長期合作案，台灣一定要積極投入；期待7、8月能看到國產疫苗的好消息，讓國人能優先施打，有多餘能量也能協助國際盟友。

談到台灣至今仍無法參與24日要舉行的世界衛生大會（WHA），蕭美琴說，感謝美國一直在力挺台灣，也有越來越多國家願支持，台灣目前的理念相近國家範圍逐步擴大中；到最後參與階段會不會有變化，美方友人與台灣在日內瓦的同仁都在做最後努力。

疫苗 台灣 美國

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