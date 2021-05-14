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CDC公布新防疫措施後 口罩該怎麼戴？

疫情延燒 日逾35萬人 網路連署停辦東奧

台灣本土新增29例 各縣市嚴加管制

記者陳碧珠、陳雨鑫、蕭羽耘、楊正海／台北報導
中央疫情指揮中心14日公布新增29例新冠肺炎本土病例，台北市政府在萬華剝皮寮設立採檢站進行篩檢，不少民眾排隊等候篩檢。記者許正宏／攝影
中央疫情指揮中心14日公布新增29例新冠肺炎本土病例，台北市政府在萬華剝皮寮設立採檢站進行篩檢，不少民眾排隊等候篩檢。記者許正宏／攝影

疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心14日宣布本土確診案例一口氣增加29例，雖然有22例與宜蘭遊藝場、新北獅子會、萬華茶藝館3大群聚相關，但有7例感染源不明，且全台待確認病例全日爆不停；院內感染風暴也一觸即發，除了和平醫護隔離，三總松山分院也暫停門診2周，指揮中心證實與醫護人員感染有關。

北北基 8大行業暫停業

指揮中心未公布防疫等級提升，但各縣市加嚴管制，新北市、基隆市等宣布8大行業暫時停業，台北市長柯文哲14日下午也宣布，15日上午8時起，包括8大行業等10大類場所暫停營業，復業時間視疫情而定，18年前在SARS疫情期間照常開放的台北市立動物園，也因為疫情閉園至6月8日。

14日公布的本土病例為案1263至案1291，包括13日晚間公布的北市聯醫和平院區確診患者案1272和1273，共16女、13男，介於10多歲至70多歲，4人無症狀，其餘25人發病日介於5月2日至12日，有2例重症案例。境外移入5例，分別來自印尼、巴拉圭及阿爾巴尼亞。

萬華 多處多點傳疫情

從指揮官陳時中5月11日證實社區感染以來，短短4天，本土案例累計64例，且獅子會群聚病例擴及高雄。為何不提升防疫等級至第三級？陳時中表示，有些案例的關聯性還沒有查清楚，但他坦承，「現在有幾把火燒得很旺」，尤其萬華地區多處、多點傳出疫情。

為盡快找出患者，陳時中表示，北市府已多設篩檢站，廣發細胞簡訊，希望基層院所積極轉診。北市萬華地區藥師可能碰到一些民眾直接來買藥，指揮中心請藥師勸民眾去檢驗，若藥局藥師成功將疑似個案轉診採檢，找出確診個案，將比照醫事人員發給新台幣1萬元轉診獎金。

根據指揮中心公布，蘆洲獅子會群聚累計25人，萬華茶藝館23人，宜蘭遊藝場9人，華航諾富特群聚37人。專家諮詢小組召集人張上淳指出，14日新增本土病例有3人重症，其中2名是和平醫院確診案例，重症患者3人中有2人插管，先前重症個案陸續復元中，華航諾富特個案有1例也快要移除呼吸器。

三總松山分院1醫護確診

14日下午傳出三總松山分院有確診病例，柯文哲證實松山院區門診要停兩周。指揮中心發言人莊人祥表示，三總松山分院有1名門診醫護人員確診，預計15日公布。三總副院長張峰義則表示，此案是三總本周擴大篩檢發現，與南部進香團有關，松山分院停止門診兩周，是指揮中心與北市府共同決定。

各地不斷傳出病例確診，彰化傳新增兩確診個案，莊人祥表示，指揮中心公布確診病例都是前一天晚間6時以前確診個案，彰化個案預計15日公布，已知可能和萬華有關。外傳總統府有人被匡列，莊人祥表示，總統府員工應是15日公布案例的接觸者，並非確診個案，尚在疫調中。

4大群聚交織疫情 資料來源／指揮中心、各縣市 製表／陳碧珠、陳雨鑫、蕭羽耘
4大群聚交織疫情 資料來源／指揮中心、各縣市 製表／陳碧珠、陳雨鑫、蕭羽耘

疫情 陳時中 防疫

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