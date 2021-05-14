台灣蘋果日報紙本5月18日起停刊 全力發展新聞網

以「腥羶色」在台灣起家，引起一陣新聞報導風雲的蘋果日報，14日內部傳出蘋果日報紙本預計5月17日最後一次出刊。記者陳正興／攝影

以「腥羶色」在台灣 起家，引起一陣新聞報導風雲的蘋果 日報，14日內部傳出蘋果日報紙本預計5月17日最後一次出刊，將以「蘋果新聞網」轉型為網媒，消息傳出引起不少蘋果讀者感到十分吃驚。據了解，將裁員300餘蘋果員工。

蘋果聲明表示，18年來，台灣蘋果日報紙媒以創新內容改變台灣媒體環境，但時至今日也被媒體環境改變，因營運上虧損持續，在非常不得已的情況下，壹傳媒集團決定台灣蘋果日報紙本停刊，集中資源發展蘋果新聞網。

聲明表示，台灣蘋果日報相信，台灣沒有一份媒體如蘋果日報這麼重視讀者，舉凡辦讀者會聽取讀者批評，每天見報的「錯與批評」，真實刊載讀者對報紙的鞕策、追蹤讀者每天上百件提供的爆料與投訴線索，揭開各種醜陋或感人的真相，作為台灣最貴的一份日報，迄今每天仍有10萬份的銷量，因此非常謝謝讀者18年來的支持，台灣蘋果日報才能堅守至今。

聲明指出，台灣蘋果日報是台灣第1份全彩的綜合報紙，也是第1份以零售為主的報紙。在各擁政治立場的媒體環境裡，致力建立超越藍綠的1份報紙，批判執政者，也監督在野者，並擺脫傳統媒體的報導型態，強調有圖有真相，一切看證據說話；同時創造紙媒的創意空間，造就台灣蘋果日報曾經長期是台灣銷量最高與傳閱率最高的報紙。

聲明提及，台灣蘋果日報曾經是台灣銷量最高與傳閱率最高的報紙，也勇於嘗試動畫、即時新聞、訂閱制，但網路發展徹底改變讀者閱讀習慣，數位洪流超乎想像，尤其是Google、Facebook等數位平台的壟斷，造成廣告資源的大量流失，對紙媒不啻是沈痛打擊。

聲明表示，香港 政治局勢的加速惡化，民主蒙塵，新聞自由更是遭受全面打壓，蘋果日報創辦人黎智英為追求民主，卻因言論獲罪，如今繫獄於香港監獄，親中勢力封殺各種廣告資源，使香港蘋果日報營運萬分艱辛，幸賴讀者追求自由的信念支持，依然守住新聞自由最重要的堡壘。

聲明說，台灣蘋果日報在新聞戰場並沒有輸，但內外的交迫，台灣蘋果日報是輸在另一塊戰場，輸在廣告資源被壟斷，輸在香港局勢惡化，造成台蘋無法再長期支撐虧損，不得不宣布紙本停刊，把所有資源專注於數位，紙本停刊後，採訪團隊將更集中資源在蘋果新聞網。