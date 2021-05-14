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台灣新增29例本土確診 其中7例沒有查到關聯性

記者陳雨鑫、陳碧珠、邱宜君、蕭羽耘／台北14日電
中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩（左起）、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、發言人莊人祥；第二排為醫療應變組副組長羅一鈞 。記者陳雨鑫／攝影
中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩（左起）、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、發言人莊人祥；第二排為醫療應變組副組長羅一鈞 。記者陳雨鑫／攝影

台灣中央流行疫情指揮中心14日最新公布本土新冠案例再增29例 ，累計11日至14日共四天，社區感染造成的本土案例已達64例，疫情警戒鈴再響。

本土疫情從萬華、宜蘭基隆延燒已出現37起個案，蘆洲獅子會前會長一傳19人 ，萬華茶室7人，宜蘭8人，13日晚間又突爆出兩名和平醫院確診患者將於今日入案，社區感染恐擴大到醫院。

中央流行疫情指揮中心今天公布台灣新增29例本土COVID-19確定病例(案1263至案1291，含5月13日晚間公布2例，包括案1272及案1273)，皆為本國籍，為16例女性及13例男性，年齡介於10多歲至70多歲；其中4人無症狀，其餘25人發病日介於5月2日至5月12日，有七例沒有查到相關性。

指揮中心表示，初步調查新增個案與先前確診個案之流病相關性，其中16例與臺北市萬華區茶藝館及周邊相關；5例與案1203及其相關個案有關；1例與宜蘭遊藝場個案相關；7例尚查無相關性。

指揮中心統計，截至目前台灣累計224,617例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含217,290例排除)，其中1,290例確診，分別為1,073例境外移入，164例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另1例(案530)移除為空號。確診個案中12人死亡、1,107例解除隔離、171人住院隔離中。

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